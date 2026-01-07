Deportes

¿Jugará Falcao ante River Plate? Fecha y hora para ver el amistoso de Millonarios

Duelo millonario en pretemporada, con Falcao teniendo el corazón dividido pero defendiendo los colores albiazules de Bogotá. ¿Jugará ante River Plate en Uruguay? Esto se sabe.

Redacción Deportes
7 de enero de 2026, 10:03 p. m.
¿Nuevamente Falcao jugando con Millonarios ante River Plate? Ya pasó en 2024.
¿Nuevamente Falcao jugando con Millonarios ante River Plate? Ya pasó en 2024. Foto: Getty Images

Antes de que Millonarios viajara a territorio argentino, para enfrentar a River Plate y Boca Juniors en amistosos, no había sido oficializado el regreso de Radamel Falcao García al cuadro embajador.

Por eso, la gente se pregunta si Radamel Falcao tendrá ruedo en los partidos amistosos de Millonarios contra River y Boca. Los albiazules de Bogotá no han dicho nada al respecto, pero un periodista cercano a la institución sí se refirió.

¿Jugará Falcao contra River Plate en el amistoso millonario?

Todo apunta a que sí, o al menos según el periodista Antonio Casale, Falcao viaja a Argentina para unirse con sus compañeros en la concentración de Millonarios. Resta esperar que el embajador lo haga oficial.

“El Tigre Falcao se desplaza a esta hora a Buenos Aires para unirse al grupo“, fue la información que entregó Casale, por medio de su cuenta de X, en la tarde de este miércoles 7 de enero de 2026.

Ya si Falcao juega o no contra River y Boca, será plena decisión del entrenador Hernán Torres. El tigre lleva casi siete meses sin disputar un partido oficial, por lo que deberá readaptarse y aún más con la idea de un nuevo técnico en su carrera, como lo es Torres. Cuando Radamel vistió por última vez la casaca albiazul, el estratega era David González.

Ahora el entrenador de Falcao, en Millonarios, será Hernán Torres.
Ahora el entrenador de Falcao, en Millonarios, será Hernán Torres. Foto: Getty Images

Fecha y hora para ver el Millonarios vs. River Plate en amistoso

  • Fecha: 11 de enero de 2025
  • Hora: 7:00 p.m. (Colombia)
  • Estadio: Campus de Maldonado (Maldonado, Uruguay)

River Plate vs. Millonarios: un partido especial para Falcao

El 8 de julio de 2024, Falcao jugó ante River Plate, también con Millonarios, en un amistoso de pretemporada (1-1). El Tigre siempre ha dejado claro que el albiazul bogotano es el equipo del cual es hincha, pero con la banda cruzada de Argentina se acabó de formar como futbolista, y debutó en primera de ese país.

Aunque ese 8 de julio el partido se jugó en el Monumental de Nuñez, casa de River, y ahora será en cancha neutral, no deja de ser especial para Falcao. Nuevamente enfrentará al millo de Buenos Aires, pero con el equipo de sus amores.

¿Falcao contra Boca Juniors en La Bombonera?

Por la sangre de Falcao corre Millonarios, ya sea el colombiano o el argentino. Por tanto, enfrentar a Boca Juniors, en La Bombonera, también sería especial para él. Se trata del eterno rival de River Plate, que contra el xeneize protagoniza uno de los superclásicos más importantes del mundo.

Si Hernán Torres coloca a Falcao contra Boca, el 14 de enero de 2025, a las 5:00 p.m. (hora colombiana) en La Bombonera, será histórico para Radamel. Es como si pudiera vivir aunque sea un poco de aquellos superclásicos con River Plate al inicio de su carrera.

Falcao García, en clásico con River Plate ante Boca Juniors del año 2008.
Falcao García, en clásico con River Plate ante Boca Juniors del año 2008. Foto: AFP

La expectativa es total; además, Falcao regresa a un país que le dio mucho en su carrera y de donde es su esposa, Lorelei Tarón.

