Falcao le envió un mensaje a la hinchada de Millonarios: primeras palabras sobre su regreso

La hinchada de Millonarios está de fiesta por el regreso de Radamel Falcao García. Seis meses después de su último partido oficial, el Tigre está de vuelta y quiere revancha por las dos eliminaciones que sufrió en los cuadrangulares semifinales de 2024-II y 2025-I.

Estos son los partidos que Falcao García se perderá en Millonarios: vieja sanción lo condena

A través de sus redes sociales, Falcao reaccionó al acuerdo que se tenían muy bien guardado en las oficinas de Millonarios y le mandó un mensaje a la hinchada en medio del revuelo que causó su regreso.

“Vamos siempre juntos... ¡Vamos Millonarios!”, escribió el delantero samario de 39 años en sus redes sociales.

Junto al mensaje, Falcao añadió una foto de su mano empuñando la camiseta albiazul y la frase ‘The Last Dance’, que habían publicado en las redes oficiales del equipo en la noche del martes.

Los números de Falcao en Millonarios

Radamel está contento de volver al club de sus amores y renueva la ilusión de salir campeón, aunque no será fácil por las nóminas de lujo que tienen equipos como Junior de Barranquilla o Atlético Nacional.

El Tigre ya estuvo cerca de acceder a una final en el fútbol profesional colombiano, pero en ambas ocasiones terminó eliminado en la última fecha de los cuadrangulares.

En ese año que duró como jugador de Millonarios, dejó un balance de 29 partidos jugados y 11 goles en total.

Radamel Falcao García, de Millonarios: el emotivo video con el que le dieron la bienvenida para 2026

Su mejor momento vestido de albiazul fue en los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-I, donde marcó cuatro goles en seis partidos disputados: le metió dos goles a Santa Fe, uno a Atlético Nacional y otro más al Once Caldas.

Desafortunadamente, el espectacular nivel de Falcao en esa fase final del campeonato no fue suficiente para acceder a la final. Millonarios perdió el clásico de la fecha 6 contra Santa Fe y se terminó despidiendo de la final por un solo gol de distancia.

Falcao García estará de regreso a Millonarios en 2026, para cumplir su tercer ciclo Foto: Getty Images

Volvió seis meses después

Tras ese partido en El Campín, Falcao explotó en rueda de prensa y acusó a la comisión arbitral de haberlos perjudicado durante todo el campeonato.

Esas declaraciones le valieron una suspensión de cuatro fechas que deberá pagar en esta nueva etapa como delantero y capitán de Millonarios.

Radamel viene con seis meses de inactividad en las piernas, aunque estuvo entrenando por su cuenta en gimnasio y en la sede deportiva del Rayo Vallecano en Madrid.

En los últimos días llegó a sonar como refuerzo de Cerro Porteño (PAR) y Emelec (ECU), pero la oferta de Millonarios lo convenció para darse una nueva oportunidad en la liga colombiana.

Falcao volverá al país acompañado por su familia, principal fuente de inspiración para seguir jugando después de haberlo ganado casi todo en Europa y ser el máximo goleador histórico de la Selección Colombia.