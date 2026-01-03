Deportes

La lista de equipos que quieren a Falcao García: estos son sus cuatro posibles destinos

Seis meses después de su último partido oficial con Millonarios, el goleador escucha ofertas para volver a las canchas.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

3 de enero de 2026, 3:02 p. m.
Radamel Falcao García, delantero colombiano.
Radamel Falcao García, delantero colombiano. Foto: Getty Images

Radamel Falcao García empezó a ver la luz de su regreso a las canchas. Aunque muchos llegaron a pensar que iba a retirarse, el Tigre se siente más fuerte que nunca y espera conseguir equipo en los próximos días para encarar un nuevo capítulo de su carrera.

Hace seis meses que no juega un partido oficial, pero ha mostrado en redes sociales que se encuentra en perfectas condiciones físicas.

Óscar Córdoba dijo quién es el mejor jugador en la historia de Colombia: "Por encima de todos"

La última vez que Falcao jugó profesionalmente fue el 19 de junio del año pasado, en el clásico capitalino por la fecha 6 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025-I.

Días después firmó la desvinculación de Millonarios y se marchó del país en compañía de su familia.

La publicación del Bayern Múnich con el nuevo socio de Luis Díaz para 2026 que sorprende: “Es el primer jugador”

Jugador se despide de Millonarios y hace un cambio drástico en el mercado de pases: “De azul a rojo”

El gran desplome que sufrió Marino Hinestroza en el mercado de pases, el jugador que Boca Juniors quiere

Rodrigo Ureña, nuevo jugador de Millonarios, ya conoce el FPC: Así le fue en América de Cali y Tolima

Socio de Cristiano Ronaldo hace bulla en Europa y Luis Díaz lo tendrá que parar en el Mundial: Barcelona lo quiere

Los tres técnicos que suenan para reemplazar a Enzo Maresca en el Chelsea

Santos le caería con toda a Alfredo Morelos por su futuro en Nacional: prensa brasileña reveló duras medidas

Primer directivo que acepta gusto por Falcao García: filtró estado el negocio para que sea fichado

Filtran el club con interés real por Falcao García para ficharlo: no es Gimnasia, ni otro de Argentina

Los dos clubes que quieren contratar a Falcao García: se despejó su futuro para 2026

Los meses pasaron y Falcao no volvió a jugar, encendiendo los rumores sobre un posible retiro del fútbol. No obstante, en diciembre reapareció ante las cámaras y anunció que escucharía ofertas para un último baile sobre el terreno de juego.

Las ofertas que le llegaron a Radamel Falcao García

Justo después de ese anuncio oficial, el nombre de Radamel Falcao García empezó a sonar en varios países de Sudamérica. En este momento tiene ofertas desde Ecuador, Argentina y Paraguay, aunque no se descarta que pueda surgir alguna posibilidad en Estados Unidos o México.

Así está la lista de pretendientes por el máximo goleador histórico de la Selección Colombia:

Cerro Porteño (Paraguay)

El primero en la lista es Cerro Porteño de Paraguay, equipo que es dirigido por el técnico uruguayo Jorge Bava y que cuenta en su plantilla con el colombiano Harold Santiago Mosquera.

“Hay algunos contactos por Falcao García, pero por ahora no se ha prosperado. Estaremos atentos a lo que pase más adelante. Hay un tema claro y es que a quién no le gustaría tenerlo en su equipo”, confirmó Enrique Biedermann, directivo de Cerro.

Revelan el mega salario que tendría Radamel Falcao García en su nuevo club

Bava conoce a Falcao de su paso por Independiente Santa Fe. De hecho, el Tigre le marcó dos goles en los cuadrangulares semifinales del primer semestre y fue un dolor de cabeza para la defensa del cuadro cardenal.

Cerro Porteño tiene grandes objetivos para la próxima temporada, entre ellos la defensa del título en el fútbol paraguayo y la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Millonarios asegura liderato del cuadrangular gracias a su victoria frente a Santa Fe en la primera fecha del cuadrangular B.
Falcao le entregó los primeros tres puntos para Millonarios en el inicio del cuadrangular B. Foto: Santa Fe enfrenta a Millonarios, por encuentro válido de la Liga BetPlay I 2025 de la fecha 1 de cuadrangulares, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. (Colprensa - Lina Gasca).

Gimnasia y Esgrima de La Plata (Argentina)

Otro de los equipos interesados es Gimnasia y Esgrima de la Plata, club que ya intentó convencer a Falcao antes de su renovación con Millonarios y que le sigue la pista a su decisión.

Gimnasia ha insistido varias veces por medio del entorno de Falcao, pero no es tan atractivo por la falta de competencia internacional para 2026.

Emelec (Ecuador)

El nombre de Radamel también ha sonado con fuerza en Ecuador, un destino que no estaba en los planes hace algunos meses atrás.

Según revela la prensa ecuatoriana, Falcao se ofreció por medio de su representante y los directivos de Emelec levantaron el teléfono para sondear los detalles de un posible contrato y su pretensión económica.

“Es real el interés de Emelec por Falcao García, que no ha dejado de entrenar desde su salida de Millonarios y busca seguir en la actividad. Emelec hizo consultas y la idea gusta, aunque no han hablado con el jugador”, informó César Augusto Londoño.

Tigre (Argentina)

Desde Argentina también sonó con fuerza la posibilidad de sumarse a Tigre, club que acabó de anunciar a Diego Davobe como su nuevo entrenador.

Esta posibilidad alcanzó a crecer en las primeras semanas de diciembre, pero ahora mismo se encuentra en un punto muerto.

