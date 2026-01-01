Óscar Córdoba dijo quién es el mejor jugador en la historia de Colombia: “Por encima de todos”

Óscar Córdoba es uno de los jugadores colombianos que marcó huella en el exterior. Con la camiseta de Boca Juniors fue multicampeón de Copa Libertadores y conquistó el mundo venciendo en la Copa Intercontinental al Real Madrid.

El guardameta vallecaucano también disputó mundiales con la Selección Colombia, pero su desempeño no fue tan brillante como a nivel de clubes.

Siendo una voz autorizada para hablar de otros colegas, Córdoba participó en una dinámica junto al exarquero argentino Sergio Goycoechea en el programa DSports Verano.

Allí destacó a Radamel Falcao García, René Higuita, Fredy Rincón, Mario Alberto Yepes y Faustino Asprilla como leyendas de la Selección Colombia.

En la categoría de ídolos se ubicó a él mismo, mientras que en el rótulo de cracks dejó a Dayro Moreno, Luis Díaz y Juan Fernando Quintero.

Pibe Valderrama, el mejor de la historia

Pero cuando le mencionaron al Pibe Valderrama la mirada le cambió. Para Óscar Córdoba no hay una categoría que pueda expresar lo que significa el volante samario en la historia del fútbol colombiano.

“Está por encima de todos. El Pibe Valderrama le dio una identidad al fútbol colombiano, el estilo del fútbol colombiano nace a partir del Pibe Valderrama”, sentenció.

Con estas declaraciones, Córdoba reabrió el debate sobre el aporte de Valderrama en su época y lo que han hecho figuras actuales como James Rodríguez.

Los de la nueva generación se ponen a ellos mismos en la parte alta del podio, sin embargo, los que jugaron antes del año 2000 aseguran que todavía no han superado lo hecho por el Tino, el Pibe y compañía.

Y es que la melena de Valderrama es uno de los símbolos de la Selección Colombia que permanece a través del tiempo, pero su calidad técnica es aplaudida por futboleros de todo el planeta.

De hecho, hace unos días estuvo jugando en la despedida de Mario Yepes y dejó varios destellos de clase que dan muestra de lo que fue para la Tricolor.

Carlos 'El Pibe' Valderrama, exjugador de la Selección Colombia. Foto: Raúl Palacios / El País

Habló sobre el Mundial 2026

En la entrevista con DSports, Óscar Córdoba también se refirió al grupo de la Selección Colombia en el Mundial 2026 y el objetivo que debe trazarse el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo.

“Nos ha tocado un grupo interesante”, dijo Córdoba. “El equipo más fuerte es Portugal y Colombia debe marcar la diferencia en los dos primeros partidos. No hay que hablar de acomodarse porque en la Copa del Mundo cuando uno toma la ligereza de acomodarse no es un común denominador del que pueda hablar claramente”.

Córdoba espera que la Tricolor haga algo similar a lo visto en Brasil-2014. “Siento que ese nivel enamoró, la gente se enamoró, pero si llegamos a semifinales sería espectacular”, indicó.