Deportes

Óscar Córdoba dijo quién es el mejor jugador en la historia de Colombia: “Por encima de todos”

Aunque destacó las cualidades de Falcao García, Fredy Rincón y Faustino Asprilla, tiene claro su favorito.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

1 de enero de 2026, 11:58 a. m.
Óscar Córdoba, exarquero de la Selección Colombia y Boca Juniors.
Óscar Córdoba, exarquero de la Selección Colombia y Boca Juniors. Foto: Getty Images

Óscar Córdoba es uno de los jugadores colombianos que marcó huella en el exterior. Con la camiseta de Boca Juniors fue multicampeón de Copa Libertadores y conquistó el mundo venciendo en la Copa Intercontinental al Real Madrid.

El guardameta vallecaucano también disputó mundiales con la Selección Colombia, pero su desempeño no fue tan brillante como a nivel de clubes.

Estos son los 10 jugadores más caros de la Selección Colombia: Luis Díaz lidera y James no aparece

Siendo una voz autorizada para hablar de otros colegas, Córdoba participó en una dinámica junto al exarquero argentino Sergio Goycoechea en el programa DSports Verano.

Allí destacó a Radamel Falcao García, René Higuita, Fredy Rincón, Mario Alberto Yepes y Faustino Asprilla como leyendas de la Selección Colombia.

Deportes

Ni Luis Díaz, ni Hugo Rodallega: el goleador colombiano que arrasó como el mejor del país en 2025

Deportes

La revelación de la NBA para el 2026: cierre de año de Golden State Warriors con su figura, Steph Curry, en la última fecha de 2025

Deportes

La épica remontada de Costa de Marfil que remece la Copa Africana de Naciones: Gabón lo sufrió

Deportes

Compite con la obra maestra de Luis Díaz tras un gol Puskás en África y ahora le da la vuelta al mundo con nuevo apodo

Deportes

Importante novedad en Santos, con Neymar, mientras define el futuro de Alfredo Morelos en Nacional

Deportes

Fue verdugo de la Selección Colombia y ahora su fichaje desencadenó durísima sanción de la FIFA en Brasil

Deportes

Hinchas de Atlético Nacional arrancan 2026 con noticia sobre Alfredo Morelos: ya habría respuesta final

Deportes

Caen críticas a David Ospina por los goles que se ‘comió’: el Pibe Valderrama lo hizo ver mal

Deportes

El Pibe Valderrama le hizo anuncio público a jugador del Junior: “te voy a buscar”

Deportes

Pibe Valderrama intercede por Juan Guillermo Cuadrado para el Mundial 2026: recado a Lorenzo por la lista final

En la categoría de ídolos se ubicó a él mismo, mientras que en el rótulo de cracks dejó a Dayro Moreno, Luis Díaz y Juan Fernando Quintero.

Pibe Valderrama, el mejor de la historia

Pero cuando le mencionaron al Pibe Valderrama la mirada le cambió. Para Óscar Córdoba no hay una categoría que pueda expresar lo que significa el volante samario en la historia del fútbol colombiano.

“Está por encima de todos. El Pibe Valderrama le dio una identidad al fútbol colombiano, el estilo del fútbol colombiano nace a partir del Pibe Valderrama”, sentenció.

Con estas declaraciones, Córdoba reabrió el debate sobre el aporte de Valderrama en su época y lo que han hecho figuras actuales como James Rodríguez.

Pibe Valderrama vaticinó lo que pasará con Colombia en fase de grupos del Mundial 2026: lanzó advertencia a los jugadores

Los de la nueva generación se ponen a ellos mismos en la parte alta del podio, sin embargo, los que jugaron antes del año 2000 aseguran que todavía no han superado lo hecho por el Tino, el Pibe y compañía.

Y es que la melena de Valderrama es uno de los símbolos de la Selección Colombia que permanece a través del tiempo, pero su calidad técnica es aplaudida por futboleros de todo el planeta.

De hecho, hace unos días estuvo jugando en la despedida de Mario Yepes y dejó varios destellos de clase que dan muestra de lo que fue para la Tricolor.

Carlos 'El Pibe' Valderrama, exjugador de la Selección Colombia.
Carlos 'El Pibe' Valderrama, exjugador de la Selección Colombia. Foto: Raúl Palacios / El País

Habló sobre el Mundial 2026

En la entrevista con DSports, Óscar Córdoba también se refirió al grupo de la Selección Colombia en el Mundial 2026 y el objetivo que debe trazarse el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo.

“Nos ha tocado un grupo interesante”, dijo Córdoba. “El equipo más fuerte es Portugal y Colombia debe marcar la diferencia en los dos primeros partidos. No hay que hablar de acomodarse porque en la Copa del Mundo cuando uno toma la ligereza de acomodarse no es un común denominador del que pueda hablar claramente”.

Córdoba espera que la Tricolor haga algo similar a lo visto en Brasil-2014. “Siento que ese nivel enamoró, la gente se enamoró, pero si llegamos a semifinales sería espectacular”, indicó.

Más de Deportes

CALI, COLOMBIA - APRIL 16: Former Colombian football player Oscar Cordoba speaks to the press as he arrives to the public wake for former football star Freddy Rincon at Estadio Pascual Guerrero on April 16, 2022 in Cali, Colombia. Freddy Rincon died aged 55 after suffering a traffic accident that had him hospitalized for four days. The city of Cali declared a three day mourning period. (Photo by Nelson Rios/Vizzor Image/Getty Images)

Óscar Córdoba dijo quién es el mejor jugador en la historia de Colombia: “Por encima de todos”

Ni Luis Díaz, ni Hugo Rodallega pudieron llegar a las cifras de Luis Javier Suárez

Ni Luis Díaz, ni Hugo Rodallega: el goleador colombiano que arrasó como el mejor del país en 2025

Golden State Warriors guard Stephen Curry (30) gestures during the first half of Game 1 of an NBA basketball second-round playoff series against the Minnesota Timberwolves, Tuesday, May 6, 2025, in Minneapolis. (AP Photo/Abbie Parr)

La revelación de la NBA para el 2026: cierre de año de Golden State Warriors con su figura, Steph Curry, en la última fecha de 2025

Costa de Marfil y una remontada épica en la Copa Africana de Naciones 2025.

La épica remontada de Costa de Marfil que remece la Copa Africana de Naciones: Gabón lo sufrió

Ayoub El Kaabi y Luis Díaz.

Compite con la obra maestra de Luis Díaz tras un gol Puskás en África y ahora le da la vuelta al mundo con nuevo apodo

Neymar es noticia por su continuidad en Santos de Brasil, pero: ¿Qué pasará con Morelos?

Importante novedad en Santos, con Neymar, mientras define el futuro de Alfredo Morelos en Nacional

Dos jugadores argentinos celebran el gol a Colombia en junio de 2025.

Fue verdugo de la Selección Colombia y ahora su fichaje desencadenó durísima sanción de la FIFA en Brasil

Alfredo Morelos, jugador de 29 años con futuro incierto tras una nueva postura de Atlético Nacional con Santos.

Hinchas de Atlético Nacional arrancan 2026 con noticia sobre Alfredo Morelos: ya habría respuesta final

Santa Fe tiene un refuerzo oficial, desde Atlético Nacional, para la Copa Libertadores 2026.

Presidente de Santa Fe confirma refuerzo desde Atlético Nacional: jugará la Copa Libertadores 2026

Rodrigo Contreras, delantero de la Universidad de Chile.

Los discretos números del trotamundos Rodrigo Contreras en 2025, el nuevo delantero de Millonarios

Noticias Destacadas