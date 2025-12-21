Durante la tarde noche del pasado sábado, 20 de diciembre, en Cali, se llevó a cabo el juego de despedida de Mario Alberto Yepes, al cual denominaron “Capitanes Legendarios”.

Dicho compromiso se realizó en el estadio Pascual Guerrero, con la presencia masiva en las tribunas de cientos de personas, quienes se dieron el lujo de ver a grandes leyendas de Colombia, así como del exterior.

El escorpión le volvió a salir a René Higuita: se atrevió a tirarla y quedó en video en el homenaje a Mario Yepes

Entre los nombres más destacados estuvieron el Pibe Valderrama, Tino Asprilla, así la totalidad de la nómina del combinado colombiano que fue el Mundial de Brasil 20214, donde estos alcanzaron los cuartos de final.

También hubo figuras actuales y otras internacionales, que hicieron un juego atractivo para el espectador, así como también para los televidentes que pudieron ver el partido por la señal de ESPN.

Si bien se sabía que era un juego de exhibición donde no se estaba jugando a la más alta intensidad, las críticas recayeron en David Ospina, a quien le anotaron dos goles de alta factura y señalaron por esto.

En primera instancia, el gol marcado por Juan Pablo Ángel a los pocos minutos de haber iniciado el partido fue el que empezó a ‘crucificar’ a Ospina. De taco fue anticipado por el delantero, quien dejó sin respuesta al actual portero de Atlético Nacional y la Selección Colombia.

Lo extraordinario del movimiento del ya retirado atacante para marcarle a uno vigente, fue lo que dio de qué hablar. Minutos después, un nuevo tanto también hizo que los cuestionamientos se posasen sobre el portero Tricolor.

Acorralan a David Ospina y contesta por los goles que le hicieron ante América: respuesta con altura

El Pibe Valderrama se juntó con Ángel; entre los dos tejieron una pared y de zurda el Mono anotó a la base del poste izquierdo de Ospina. El portero se quedó inmóvil, ni siquiera se lanzó y también se vio corto de recursos para evitar el gol.

En los comentarios de dicho video fue que salieron las críticas puntuales de algunos usuarios de X, quienes comentaron cuestiones como “Ese arquero va a ir al mundial” y “ese arquero está convocado, solo digo eso”.

Detractores sin fundamento

Esos señalamientos hacia Ospina de unos pocos no son suficientes para ocultar el buen año que tuvo el golero con Atlético Nacional.

Es más, hace par de días nada más que fue el gran salvador de los verdolagas en medio de la final de Copa BetPlay, ante Independiente Medellín.

David Ospina disputó un año de rendimiento parejo con Atlético Nacional. Foto: Getty Images

Durante un peligroso mano a mano con Brayan León, atacante rival, el experimentado arquero sacó toda su experticia a relucir para aguantar hasta no más y sacar su mano derecha salvadora que ahogó el gritó de gol del DIM.

Dicha acción fue clave en el partido que apenas pudo lograr ganar Nacional por 0-1, con anotación de Andrés Felipe Román. Pues de no haberse dado esa atajada providencial de Ospina, todo pudo irse a penales y la conquista del título hubiese sido más angustiante.

De cara a la elección de Néstor Lorenzo sobre la lista del Mundial 2026, uno de los cupos de tres arqueros se piensa que será para Ospina, mientras que los otros serían Camilo Vargas (titular) y Álvaro Montero.