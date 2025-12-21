Deportes

Caen críticas a David Ospina por los goles que se ‘comió’: el Pibe Valderrama lo hizo ver mal

De taco le terminó marcando también Juan Pablo Ángel, lo que hizo que las redes estallaran por la posibilidad de que vaya al Mundial 2026.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
21 de diciembre de 2025, 3:28 p. m.
David Ospina fue señalado por los goles que le anotaron en el juego "Capitanes Legendarios", organizado por Mario Yepes
David Ospina fue señalado por los goles que le anotaron en el juego "Capitanes Legendarios", organizado por Mario Yepes Foto: Captura a transmisión ESPN

Durante la tarde noche del pasado sábado, 20 de diciembre, en Cali, se llevó a cabo el juego de despedida de Mario Alberto Yepes, al cual denominaron “Capitanes Legendarios”.

Dicho compromiso se realizó en el estadio Pascual Guerrero, con la presencia masiva en las tribunas de cientos de personas, quienes se dieron el lujo de ver a grandes leyendas de Colombia, así como del exterior.

El escorpión le volvió a salir a René Higuita: se atrevió a tirarla y quedó en video en el homenaje a Mario Yepes

Entre los nombres más destacados estuvieron el Pibe Valderrama, Tino Asprilla, así la totalidad de la nómina del combinado colombiano que fue el Mundial de Brasil 20214, donde estos alcanzaron los cuartos de final.

También hubo figuras actuales y otras internacionales, que hicieron un juego atractivo para el espectador, así como también para los televidentes que pudieron ver el partido por la señal de ESPN.

Deportes

El nuevo apodo que Real Madrid le puso a Linda Caicedo por los dos golazos que hizo en Copa de la Reina

Deportes

La osada promesa de Neymar para el Mundial 2026: si lo logra, hará historia con Brasil

Turismo

SEMANA visitó Guadalajara, México, para conocer los preparativos de la sede mundialista donde jugará la Selección Colombia

Deportes

Luis Díaz habló sobre el futuro de James Rodríguez: palabras resuenan en Selección Colombia para el Mundial 2026

Deportes

El escorpión le volvió a salir a René Higuita: se atrevió a tirarla y quedó en video en el homenaje a Mario Yepes

Deportes

Confrontan a James Rodríguez con el Pibe Valderrama: dicen lo que tiene el capitán de la Selección Colombia

Deportes

El equipo azul al que irá Miguel Ángel Borja: acuerdo se logró hasta 2027 y solo falta firmar

Gente

“No se quedó callada”: el contundente mensaje de Daniela Ospina a quienes piden el retiro de su hermano David

Deportes

Expertos dan veredicto al supuesto penal de David Ospina sobre Brayan León en la final de Copa BetPlay

Deportes

Acorralan a David Ospina y contesta por los goles que le hicieron ante América: respuesta con altura

Si bien se sabía que era un juego de exhibición donde no se estaba jugando a la más alta intensidad, las críticas recayeron en David Ospina, a quien le anotaron dos goles de alta factura y señalaron por esto.

En primera instancia, el gol marcado por Juan Pablo Ángel a los pocos minutos de haber iniciado el partido fue el que empezó a ‘crucificar’ a Ospina. De taco fue anticipado por el delantero, quien dejó sin respuesta al actual portero de Atlético Nacional y la Selección Colombia.

Lo extraordinario del movimiento del ya retirado atacante para marcarle a uno vigente, fue lo que dio de qué hablar. Minutos después, un nuevo tanto también hizo que los cuestionamientos se posasen sobre el portero Tricolor.

Acorralan a David Ospina y contesta por los goles que le hicieron ante América: respuesta con altura

El Pibe Valderrama se juntó con Ángel; entre los dos tejieron una pared y de zurda el Mono anotó a la base del poste izquierdo de Ospina. El portero se quedó inmóvil, ni siquiera se lanzó y también se vio corto de recursos para evitar el gol.

En los comentarios de dicho video fue que salieron las críticas puntuales de algunos usuarios de X, quienes comentaron cuestiones como “Ese arquero va a ir al mundial” y “ese arquero está convocado, solo digo eso”.

Detractores sin fundamento

Esos señalamientos hacia Ospina de unos pocos no son suficientes para ocultar el buen año que tuvo el golero con Atlético Nacional.

Es más, hace par de días nada más que fue el gran salvador de los verdolagas en medio de la final de Copa BetPlay, ante Independiente Medellín.

BOGOTA, COLOMBIA - MARCH 4: Goalkeeper David Ospina of Atletico Nacional getting into the field during a Categoria Primera A Colombia match between Fortaleza FC and Atletico Nacional at Estadio Nemesio Camacho El Campin on March 4, 2025 in Bogota, Colombia. (Photo by Mauricio Duque/Eurasia Sport Images/Getty Images)
David Ospina disputó un año de rendimiento parejo con Atlético Nacional. Foto: Getty Images

Durante un peligroso mano a mano con Brayan León, atacante rival, el experimentado arquero sacó toda su experticia a relucir para aguantar hasta no más y sacar su mano derecha salvadora que ahogó el gritó de gol del DIM.

Dicha acción fue clave en el partido que apenas pudo lograr ganar Nacional por 0-1, con anotación de Andrés Felipe Román. Pues de no haberse dado esa atajada providencial de Ospina, todo pudo irse a penales y la conquista del título hubiese sido más angustiante.

De cara a la elección de Néstor Lorenzo sobre la lista del Mundial 2026, uno de los cupos de tres arqueros se piensa que será para Ospina, mientras que los otros serían Camilo Vargas (titular) y Álvaro Montero.

Mas de Deportes

Luis Díaz volvió al once inicial de Bayern Múnich tras días de descanso dados por Kompany

A Kompany no le tembló la mano con Luis Díaz en Bayern: certera medida para el último juego de Bundesliga en 2025

David Ospina fue señalado por los goles que le anotaron en el juego "Capitanes Legendarios", organizado por Mario Yepes

Caen críticas a David Ospina por los goles que se ‘comió’: el Pibe Valderrama lo hizo ver mal

Linda Caicedo guío el triunfo en el estreno de la Copa de la Reina para Real Madrid.

El nuevo apodo que Real Madrid le puso a Linda Caicedo por los dos golazos que hizo en Copa de la Reina

Neymar hizo promesa a Brasil en caso de que lleguen a la final de la Copa del Mundo en 2026

La osada promesa de Neymar para el Mundial 2026: si lo logra, hará historia con Brasil

Cinco ciudades de México, patrimonio de la humanidad, que podría tener en el radar para sus próximas vacaciones

SEMANA visitó Guadalajara, México, para conocer los preparativos de la sede mundialista donde jugará la Selección Colombia

Luis Díaz vuelve a dejar en el aire su admiración por James Rodríguez: habló clarito de cara al Mundial 2026.

Luis Díaz habló sobre el futuro de James Rodríguez: palabras resuenan en Selección Colombia para el Mundial 2026

René Higuita, 30 años después del escorpión, lo volvió a hacer en medio del homenaje a Mario Alberto Yepes

El escorpión le volvió a salir a René Higuita: se atrevió a tirarla y quedó en video en el homenaje a Mario Yepes

Carlos el Pibe Valderrama y James Rodríguez.

Confrontan a James Rodríguez con el Pibe Valderrama: dicen lo que tiene el capitán de la Selección Colombia

Miguel Ángel Borja acabó su etapa con River Plate. Ahora jugará en otro país de Latinoamérica

El equipo azul al que irá Miguel Ángel Borja: acuerdo se logró hasta 2027 y solo falta firmar

Luis Díaz, de marcar dos o más tantos, habrá superado su mejor año goleador en la historia.

La marca nunca antes lograda por Luis Díaz a la que podría llegar este domingo en Bayern Múnich: sería histórico

Noticias Destacadas