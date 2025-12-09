Llueven críticas para David Ospina por su error ante América: video del ‘blooper’ lo condena

David Ospina tuvo un flojo desempeño en la última fecha de los cuadrangulares. El arquero de la Selección Colombia se vio comprometido en el tercer gol de América, ese que sentenció la eliminación de Atlético Nacional.

Sobre los 58 minutos de partido, Dylan Borrero remató de zurda lo que parecía ser un disparo fácil para Ospina.

Sin embargo, la pelota se le coló entre las manos y terminó al fondo de la red.

Aunque Nacional descontó minutos más tarde gracias al tanto de Dairon Asprilla, fue imposible sumar puntos de su visita al Estadio Pascual Guerrero (3-2).

Independiente Medellín hizo la tarea ganándole al Junior en el Atanasio, pero la tabla del grupo A no cambió ante la derrota de los verdolagas en su travesía por la ciudad de Cali.

@winsportstv ⚽¡Doblete de Dylan Borrero! El atacante se reportó con dos goles en la victoria de América ante Nacional. LALILGAxWIN ♬ sonido original - Win Sports - Win Sports

Memes contra David Ospina

Durante la noche del lunes festivo y la madrugada del martes, David Ospina fue tendencia número uno en redes sociales por las críticas que le cayeron desde su propia hinchada.

Al experimentado guardameta lo responsabilizan de la derrota, aun cuando el planteamiento del técnico Diego Arias no cumplió con las expectativas.

Lo cierto es que las estadísticas condenan a Ospina. América remató cuatro veces al arco y convirtió en tres oportunidades, dos de ellas en los pies de Dylan Borrero.

David solo tuvo complicidad en el tercer gol de los escarlatas, pues el segundo fue un remate al ángulo inferior y el primero un autogol de Andrés Felipe Román.

Atlético Nacional todavía tiene una oportunidad más de salvar el año. La final de la Copa BetPlay iniciará el próximo sábado, 13 de diciembre, a las 5:00 p. m. con los verdolagas actuando en condición de local ante su rival de patio.

El campeón se definirá el miércoles 17 de diciembre, a las 7:30 p. m.

Dylan Borrero celebrando uno de sus goles en el clásico contra Atlético Nacional. | Foto: Colprensa

Ospina se pronunció

David Ospina fue uno de los pocos jugadores de Atlético Nacional que hablaron tras la eliminación, asumiendo la dura derrota que los dejó sin posibilidad de pelear por la estrella de diciembre.

“Desafortunadamente, no pudimos hacer lo que tenemos que hacer nosotros. Ahora solo queda pensar en el gran partido que tenemos de copa contra Medellín”, dijo el arquero en zona mixta.

Ospina considera que lo más importante “es levantar cabeza” de cara al partido del próximo fin de semana.

Además, asumió su floja respuesta en el tercer gol del América. “En el segundo no creería, pero bueno. Hay que levantar la cabeza y pensar en lo que va a ser Medellín”, apuntó.

“Muchos factores, yo creo que no nos acomodamos en los primeros minutos y América se aprovechó muy bien”, agregó.