Mario Yepes tendrá a campeones del mundo y de Champions en su partido de despedida: lista de invitados

Mario Alberto Yepes promete descrestar no solo a Colombia, sino al mundo entero, con su partido de despedida. Será el próximo 20 de diciembre en el estadio Pascual Guerrero de Cali, donde supo brillar con los colores del verdiblanco azucarero.

De hecho, Yepes afirma que prefiere llamarlo homenaje o capitanes legendarios, pues la lista de invitados que estará en el Pascual termina asombrando a más de uno. Desde leyendas de la Selección Colombia, bastantes conocidas en el país, hasta futbolistas campeones de Champions y del Mundo.

El legendario capitán de La Tricolor reveló que también aprovechará para homenajear a futbolistas como Iván Ramiro Córdoba, héroe de la Copa América 2001, y otro par más que harán presencia en la sucursal del cielo.

Este martes, 25 de noviembre, en la ciudad de Bogotá, Mario Yepes ofreció una rueda de prensa y en diálogo con los medios de comunicación entregó detalles de lo que será el importante evento.

Mario Alberto Yepes en la rueda de prensa donde anunció su partido homenaje. | Foto: Semana - Miguel Cruz

David Trezeguet y Didier Drogba: dos de los invitados de lujo en el partido de despedida de Mario Yepes

Trezeguet, el franco-argentino recordado por sus goles y por ser campeón del Mundial Francia 1998 con el equipo galo, hará presencia en el Pascual Guerrero de Cali como un invitado de lujo. Junto a él, aparece otro nombre, ganador de Champions e ídolo de Chelsea: Didier Drogba.

Didier Drogba y David Trezeguet estarán en el partido de despedida de Mario Yepes. | Foto: Getty Images

El evento promete ser de primer nivel, tomando en cuenta que es la despedida a un jugador que no solo brilló y capitaneó a la Selección Colombia, sino que dejó su huella en equipos como PSG, AC Milán y San Lorenzo de Almagro.

“Esperando la confirmación de James Rodríguez”

Y es que el talento colombiano que va a acompañar a Yepes en su partido de despedida es bastante amplio. En la rueda de prensa, Mario apuntó a que está al pendiente de la respuesta de James Rodríguez. Sin embargo, lo que sobrará es talento cafetero.

“Obviamente Cuadrado, por un tema de temporada y calendario, no va a poder estar. Pero después, prácticamente están Camilo Zúñiga, Cristian Zapata, Amaranto Perea, Pablo Armero, Carlos Sánchez, Abel Aguilar, Teófilo Gutiérrez, Jackson Martínez, Juan Fernando Quintero y, bueno, mi idea es que El Tigre Falcao juegue con este equipo del 2014”, lanzó Mario, revelando que el técnico será el de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo.

Más de la lista de invitados legendarios al partido de Yepes: