Regresa Falcao: Mario Yepes filtró equipo en el que jugará y con el que lo podrán ver en Colombia

El próximo 20 de diciembre, Colombia verá a Falcao García nuevamente con los cortos, en una cancha y disputando un juego en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

Será en el marco de la despedida del exdefensor de la Selección Colombia, Mario Alberto Yepes, quien convocará múltiples figuras para hacer su partido conmemorativo.

En las últimas horas, y durante el pódcast de El corillo, el excapitán de la Tricolor reveló detalles cruciales de ese juego con compañeros de profesión.

🚨🐯“Yo SÍ voy a cumplir que en esa Selección juegue FALCAO”



🫡Mario Yepes, oficializó partido de despedida en el que jugará frente a la ‘Tricolor’ de 2014



🎥: El Corillo Podcast (TikTok)



📻#ElVbarCaracol con TODOS los detalles de 2 a 4 p.m pic.twitter.com/71VgSjSRW4 — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) November 10, 2025

“He encontrado en el alcalde un apoyo, que me va a prestar las instalaciones, me va a ayudar con temas de logística”, reveló sobre la colaboración que le ha prestado el mandatario Alejandro Eder.

Además, Yepes contó parte de los convocados al espectáculo que se llevará a cabo en el estadio más importante del Valle del Cauca.

Falcao García, máximo goleador de la Selección Colombia. | Foto: Getty Images

Según aseguró, a Falcao García lo pondrán a jugar con la nómina que fue al Mundial de Brasil, y que este no pudo integrar por la grave lesión vivida a meses de disputarse.

“Además, hay otras sorpresas y es que vamos a jugar contra la selección de 2014 y yo sí voy a cumplir eso de que esa selección va a jugar con Falcao”, aseveró.

Yepes se despide oficialmente en Cali

Este tipo de partidos convocan multitudes por ver el último baile de grandes glorias del balompié de Colombia.

Yepes, sin duda, es uno de ellos; fue uno de los primeros en tocar clubes de gran relevancia en Europa como PSG, AC Milán, así como también River Plate, en Sudamérica.

Haber pasado por tantas partes del mundo le permitió relacionarse con jugadores de gran nivel, que hoy día se convirtieron en leyendas y estarán en Cali.

Mario Alberto Yepes es un histórico de la Selección Colombia. | Foto: Getty Images

“Más que mi despedida, quiero hacer un homenaje a personas importantes que le han importado al fútbol colombiano y lo quiero hacer en mi ciudad”, puntualizó sobre su objetivo con el juego.

Sobre la realización del mismo en el Pascual Guerrero, y no en el estadio del Deportivo Cali, ubicado en Palmaseca, dio un argumento muy válido.

“Porque mucha gente me ha preguntado: ¿por qué no lo haces en el estadio del Deportivo Cali? Es que jugaste en el Cali, fuiste técnico del Cali, eres hincha del Deportivo Cali. Le dije, yo nunca jugué en ese estadio”, aseveró.

“Yo quedé campeón en el Pascual y la Copa Libertadores, yo la jugué en el Pascual. El recuerdo que yo tengo como futbolista es el Pascual”, agregó sobre su deseo de jugar como tal en Cali.

Para alentar a la gente a comprar las entradas, anticipó varios nombres más; algunos nacionales y otros internacionales que ya están confirmados para ese compromiso.