Mario Alberto Yepes le tira sin piedad a histórico del FPC: propuesta lo sacó de casillas

Hay nombres que, apenas mencionados en el balompié de Colombia, se sabe que están en la historia reciente. Uno de esos es Mario Alberto Yepes.

Quien fuera el capitán de la Selección Colombia en el Mundial de Brasil 2014 hoy en día está retirado, pero tuvo vínculos con la dirección técnica tras su baja en 2016.

Mario Alberto Yepes mientras fue entrenador del Deportivo Cali | Foto: Colprensa

Su experiencia en los banquillos la ejerció en el Deportivo Cali, cuadro en el cual dio el salto al estrellato como jugador en 1999 para luego ir a River Plate, de Argentina.

Siendo el líder nato de los azucareros, Yepes duró desde abril de 2016 hasta marzo del 2017.

Para ese momento, los argumentos que tuvo la directiva para removerlo estuvieron ligados a los malos resultados.

Sin piedad contra el Cali

Una buena cantidad de años después de ese paso por Cali, hizo referencia al malestar que tuvo con la directiva del club del Valle del Cauca.

En medio del foro Football Axxis Summit organizado por Win Sports, el cual se realizó en los últimos días, el mencionado exjugador expuso una crítica hacia los dirigentes caleños.

Al parecer, cuestiones internas y la manera en la que es manejado el verdiblanco fueron las que lo llevaron a sentar una certera posición.

“Yo no me voy a aguantar un manoseo que hay todavía dentro del fútbol colombiano”, fue lo que dijo en su momento y revivió de manera reciente.

“No estoy para servir de carne de cañón, para lo que quería otro tipo de gente”, agregó Yepes.

De acuerdo con esto, la propuesta que le habrían hecho en el Cali lo sacó de casillas, y derivó en su salida del banco técnico en 2017.

Mario Yepes tuvo el retiro del fútbol en 2017. | Foto: FIFA via Getty Images

No solo esto fue lo que dijo el histórico de la Selección Colombia. A su vez respaldó lo hecho en el tiempo que entrenó al cuadro caleño.

“El Yepes entrenador que tiene el mejor promedio en los últimos 30 años del Deportivo Cali de partidos ganados”, exaltó.

Sacando a la luz el promedio de victorias por derrotas que tuvo, dijo: “Deportivo Cali, con Mario Yepes como entrenador, solo perdió un partido de 26 que jugó en Cali”.

Cuestión de años

Esta crítica hecha por Yepes solo confirma el complejo panorama deportivo que se viene presentando desde hace años en el Deportivo Cali.

Un gran número de jugadores y entrenadores han pasado en este tiempo, algunos con éxito como Rafael Dudamel en 2021 con el título de la décima estrella.

A pesar de esto, es claro que se maquilla lo que de manera estructural se ve en los verdiblancos con respecto a temas financieros, estructurales y deportivos.

En 2024, los malos resultados llevaron al Cali a temer por un descenso. Si bien en el año en curso no se recuperan del todo, ya existe un leve respiro con Alberto Gamero como técnico.

Deportivo Cali busca su resurgir en el FPC | Foto: Lina Gasca - Colprensa

Aunque en la tabla de posiciones los verdes marchan octavos, es de público conocimiento que jugadores y jugadoras de los planteles profesionales hacen públicas denuncias por retrasos en sus pagos.