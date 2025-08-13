Tabla del descenso tras el Deportivo Cali vs. Unión Magdalena: histórico está en riesgo

Este miércoles, 13 de agosto de 2025, se dio inicio a la séptima fecha de la Liga BetPlay. Deportivo Cali y Unión Magdalena se vieron cara a cara en Palmira, con un juego que acabó 3-1 a favor del azucarero.

Así las cosas, Unión Magdalena no logra encaminar una racha de triunfos que le permitan pelear con fuerza para seguir en la primera división. Es colero en la tabla del descenso, y cada vez más tiene riesgo inminente de volver a la segunda división, de donde ascendió en 2024.

Deportivo Cali ha mejorado en cuanto al descenso, aunque sigue tratando de subir y alejarse de los últimos lugares. El otro equipo que está en zona roja es Envigado, mientras Boyacá Chicó se quiere quedar en primera.

Respecto al partido entre verdiblancos y ciclones, Andrey Estupiñán abrió el marcador sobre los 9′ del primer tiempo para que el Cali se fuera arriba. Luego, a los 46′, Johan Martínez puso el 2-0 parcial y con él se fueron al descanso.

Para la segunda parte se divisaba un juego emocionante, donde Cali mantuviera o extendiera su ventaja, y Unión Magdalena luchara por un empate que le diera algo de respiro en el acumulado liguero y del descenso.

No obstante, quien volvió a pegar fue el Deportivo Cali. A los 64′ nuevamente Martínez anotó y encaminó la goleada verdiblanca (3-0) en las pantallas del estadio.

Unión descontó con gol de penal, a los 81′, gracias a Ricardo El Caballo Márquez. De ahí en adelante el cuadro samario buscó descontar aún más la ventaja, pero le fue imposible.

Deportivo Cali, de la mano de Alberto Gamero, suma su segunda victoria en liga, misma que lo deja con 9 puntos y parcialmente octavo en la tabla de posiciones de liga.

Caso contrario, Unión Magdalena se estanca en la casilla 16 de la competencia con 5 puntos y su tercera derrota en lo que va del torneo.

Datos generales del partido Cali vs. Unión Magdalena

Deportivo Cali celebró ante Unión Magdalena en casa. | Foto: Raúl Palacios (El País) - Colprensa.

Marcador final : Deportivo Cali 3 - 1 Unión Magdalena

: Deportivo Cali 3 - 1 Unión Magdalena Fecha : 13 de agosto de 2025 (séptima fecha Liga BetPlay)

: 13 de agosto de 2025 (séptima fecha Liga BetPlay) Estadio : Deportivo Cali

: Deportivo Cali Árbitro : Jonnathan Ortiz

: Jonnathan Ortiz Alineaciones:

Deportivo Cali: Alejandro Rodríguez; Fabián Viáfara, Julián Alveiro Quiñones, Joaquín Varela, Luis Manuel Orejuela; Andrés Colorado, Yani Quintero, Fabián Castillo, Johan Martínez, Andrey Estupiñán; Fernando Mimbacas. DT: Alberto Gamero