Mario Yepes se destapa en SEMANA: habló de Selección Colombia, James, Lorenzo y lo que pidió el gobierno

SEMANA: Mario, ¿está contento con lo que viene mostrando la selección Colombia en este proceso? Usted conoció a Néstor Lorenzo como asistente de Pékerman.

MARIO YEPES: Claro que lo conozco. Además de estar bien preparado y tener un profundo conocimiento de nuestro fútbol, es una persona sumamente humana. Estoy realmente satisfecho con el presente de Colombia, que va de la mano con el trabajo de Néstor, apoyado por jugadores experimentados que han logrado guiar a quienes se han integrado y adaptado rápidamente a la selección. Estoy muy contento y espero que pronto se pueda asegurar la clasificación.

SEMANA: ¿Cuál cree que es el mayor valor de esta selección? ¿Cuál es el diferencial para conseguir estos resultados?

M.Y.: Me parece que Colombia es un equipo muy práctico para jugar, que se desdobla muy rápidamente, que tiene la fortaleza en sus bandas, aprovechando que tiene en varias posiciones a James. Él a veces juega más adelantado, después juega cerca de los delanteros o del delantero o más atrasado, pero es el que comienza el juego. Me parece que Colombia es un equipo que se defiende bien, porque se habla poco de la defensa. Se defiende bien, recupera la pelota y sabe administrarla con velocidad; eso ha hecho la diferencia en muchos partidos.

Mario Yepes exdefensa de la Selección Colombia. (Photo by Matthias Hangst/Getty Images) | Foto: Getty Images

SEMANA: Hablaba usted de James Rodríguez, que heredó la cinta de capitán. ¿Cómo ve ese liderazgo y la nueva versión de James en la selección Colombia?

M.Y.: Es la persona que da la tranquilidad en el equipo. Sabe hacer ese puente, esa línea. Yo lo veo muy contento cada vez que se pone la camiseta de la selección, aplicado, y está jugando bastante bien, es decir, conoce a la selección, a sus compañeros, a los espectadores y está jugando bastante bien.

SEMANA: ¿Y qué opina de la situación que James vive en su club, el Rayo Vallecano?

M.Y.: Esa pregunta es difícil. Primero, uno ve lo que ve en la selección sin saber cómo trabajan, qué hacen o qué hablan. Es lo que uno puede ver desde afuera. Uno lo ve bien, pero dar una opinión y hablar sobre lo que sucede dentro de un equipo sin saber, creo que esa es una pregunta para hacérsela al mismo James para saber qué es lo que pasa, qué es lo que está sintiendo en el equipo. Uno desde afuera no ve cómo podemos explicarlo.

Néstor Lorenzo abraza a James Rodríguez en el estadio Metropolitano de Barranquilla | Foto: AFP

SEMANA: ¿Se identifica con el fútbol que muestra esta selección?

M.Y.: Sí, claro, me gusta mucho cómo juega Colombia, una Colombia muy moderna porque tiene versatilidad. Momentos en los que recupera la pelota, sale jugando muy bien y es muy rápida. La veo muy bien, la verdad.

SEMANA: En estas eliminatorias hubo polémica por los horarios elegidos por Colombia para los partidos como local. ¿Qué opina de jugar a las 3:30 p. m. en el Metropolitano?

M.Y.: Colombia tiene la potestad, como tienen los demás equipos, de organizarse dentro de los reglamentos de la Conmebol. Entonces, si el cuerpo técnico cree que un equipo debe jugar a las 3:30 p. m., pues se debe jugar a esa hora, y si el mismo cuerpo técnico considera que se debe jugar a las 6:30 p. m., se debe jugar a las 6:30. Yo creo que eso está abierto, no solamente para Colombia, sino para cada una de las selecciones.

Selección Colombia | Foto: AFP

SEMANA: El Gobierno nacional estuvo hablando de rotar a la selección Colombia por todo el país. ¿Cómo lo ve?

M.Y.: Es una discusión que en este momento no se debe abrir, es decir, ya quedan seis partidos antes de que se acabe la eliminatoria. ¿Para qué tener hoy una discusión que está fuera de contexto? Para mí hay que esperar a que pase el Mundial de 2026 para entrar a hablar de algo así. No veo por qué se está discutiendo este tema cuando no implica nada. No se va a cambiar la sede ahora y no significa algo que le pueda servir a la selección en este preciso instante.

SEMANA: En las últimas semanas se habló de Jhon Jáder Durán, de su actitud y hasta de cómo habla. ¿Qué piensa usted?