Dibu Martínez abre su corazón y confiesa por qué lo odian los colombianos: “Es normal”

“Los hinchas colombianos me insultaron durante todo el partido. Les habíamos ganado dos veces, así que es normal que no les caiga bien”, afirmó.

Sobre la razón por la que reaccionó de esta forma contra el camarógrafo, el portero albiceleste explicó que supuestamente este se burló de él por el resultado que habían obtenido frente a James Rodríguez y compañía. “Yo felicitaba a cada uno de los jugadores y el cámara colombiano me seguía riéndose de mí. No lo emitieron por televisión. Entiendo que esté trabajando, pero también tiene que respetarme”, señaló.

Además, Martínez aprovechó la oportunidad para hablar de la sanción y no dudó en lanzar una dura pulla a las autoridades del fútbol, dejó en claro que las críticas que le hacen es por su forma de ser, pero recalcó que no contempla tener ningún cambio.

“He trabajado toda mi vida para estar en la selección. Me han suspendido dos partidos, mientras que hay gente que ha hecho cosas mucho peores . Algunos hablan de arrogancia o de mal comportamiento. No me importa lo que digan de mí”, apuntó.

“Los rivales saben que soy imponente y agresivo. Puedo salir con la rodilla por delante y a veces se asustan. No quieren que les dé en la cara y cuando me oyen gritar, ya no quieren saltar. Es mi juego, no busco asustar, sino controlar el área”, manifestó.