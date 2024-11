Camarógrafo al que Dibu Martínez agredió no se guarda nada y lanza respuesta indignado: “Es ridículo, ya no es un niño”

Martínez no se mostró conforme con la sanción que le impusieron. | Foto: Getty Images

‘Dibu’ Martínez no se guardó nada del incidente con camarógrafo del Colombia-Argentina: “No había necesidad”

Camarógrafo respondió

Las recientes declaraciones del argentino desataron una gran ola de reacciones y un nuevo debate acerca de si fue una conducta aceptable o no. Jhonny Jackson, el camarógrafo que fue agredido por el arquero, no se quedó atrás y, nuevamente, tal y como ocurrió en la primera ocasión, le respondió al Dibu por asegurar que él había sido invasivo.

“No puedo verlo a él porque estoy viendo el monitor que está a la altura de la cintura. El plano que yo doy lo tengo que ver por el monitor, Yo, no tengo visual con la persona cuando estoy haciendo una toma. El monitor va a la altura de mi cintura, prácticamente estoy viendo el piso”, explicó.

El camarógrafo le envió un mensaje al Dibu pidiéndole que asuma la responsabilidad por la actitud que tuvo en esa oportunidad y cuestionó que siendo una persona tan popular, pues cuenta con millones de seguidores en todo el mundo, no pueda mostrarle un buen ejemplo a los niños que sueñan ser como él.

“Qué asuma, cómo viene a decir dos meses después que yo me estaba riendo. Es ridículo, este tipo ya es la tapa. Una persona que es un personaje público, un deportista, debería ser un ejemplo para los niños. ¿Por qué no acepta que cometió un error? Ahora viene a culparme a mí. Es imposible, yo no tuve contacto visual con él”, puntualizó.