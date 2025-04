Borrada de Néstor Lorenzo a JuanFer Quintero tendría fuerte trasfondo: destaparon verdad

Pero aunque los días pasen, entre la prensa y los aficionados sigue estancada la misma pregunta: ¿por qué Juan Fernando Quintero no jugó ninguno de los dos partidos? Parece que este miércoles, 2 de abril de 2025, llegó la respuesta definitiva.

El periodista Paolo Arenas reveló, en La Liga de la Liga, que Juan Fernando Quintero no jugó con Selección Colombia, ni ante Brasil ni ante Paraguay, por un tema físico. El peso del volante no sería el ideal que manejan en el combinado tricolor.

“Cuando llegó la Selección a Brasil, el preparador físico se dio cuenta de que Juan Fernando Quintero no estaba en un peso ideal y que tenía un porcentaje de grasa alto para lo que se maneja en Selección. Ya estaba descartado para el partido contra Brasil, y en Brasilia le hicieron un trabajo para que pudiera llegar al partido en el Metropolitano contra Paraguay. Pero el trabajo no dio frutos, el porcentaje de grasa seguía estando alto y, definitivamente, no iba a jugar por esta razón”, contó Arenas en el espacio referenciado, añadiendo que la información fue “de una muy buena fuente”.