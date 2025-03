JuanFer Quintero acabó con su silencio: hizo pedido y se pronunció tras no jugar en Colombia

En el banco, esperando por su oportunidad para ayudarle al equipo nacional a no dejar más puntos en el camino rumbo al Mundial 2026, se quedó el vigente campeón de Sudamericana y hoy día, estrella de América de Cali.

Ante Paraguay desde el minuto 60 cuando salió James Rodríguez se le pedía al argentino que tuviera en cuenta al volante, sin embargo, esto no pasó y prefirió a jugadores como Jáminton Campaz y Yerry Mina.

Néstor Lorenzo no tuvo en cuenta a JuanFer Quintero vs. Paraguay | Foto: FCF rueda de prensa y captura

Sin hacer reclamos por no tener minutos ni tampoco generar mal ambiente, hizo un pedido a los aficionados, además, de alentarlos de cara a lo que se viene: “Seguiremos. Gracias por el apoyo, no dejen de confiar en nosotros”, escribió en Instagram.

Carlos Antonio Vélez sobre ello dijo: “Yo de Juan Fernando Quintero no volvería a la Selección Colombia y le pido que por respeto no lo vuelva a llamar”.

Iván Mejía también se mostró molesto “Si Juanfer no le sirve a Lorenzo en un partido como el de hoy, que no lo vuelva a convocar. No entendí su ausencia. Con Paraguay replegado Juanfer era posible solución”.