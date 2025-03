Iván Mejía destapa la interna de Colombia y hace grave dictamen por empatar con Paraguay

James Rodríguez no lideró a Colombia como es habitual rumbo al Mundial | Foto: AP

Iván Mejía da su dictamen de Colombia

Alarmando sobre una ruptura del grupo que suele ser citado por el argentino, afirmó: “¿El equipo está roto internamente? Algunos suplentes no entienden la política de Lorenzo de jugar con 15 futbolistas”.

“Le perdieron la fe al DT y sus “agentes” promueven el descontento y filtran versiones. No solo se perdió el juego, también se fue la unidad”, sumó sobre lo que estaría pasando al interior del equipo.

“Si Juanfer no le sirve a Lorenzo en un partido como el de hoy, que no lo vuelva a convocar. No entendí su ausencia. Con Paraguay replegado Juanfer era posible solución”, completó Mejía en su opinión del despeño reciente que tuvo Colombia.