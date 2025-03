Confirman descalabro de la Selección Colombia en el ‘ranking Fifa’: perdió puestos y preocupa

Caras largas y frustración fue la constante en el combinado nacional, que no encuentra la manera de volver a la senda victoriosa.

Colombia venía de perder contra Brasil en el Mané Garrincha y necesitaba de un triunfo contra el combinado guaraní para cuadrar caja en la tabla de posiciones. No obstante, el empate dejó sabor a derrota y pone contra las cuerdas al proceso de Néstor Lorenzo .

¿En qué puesto queda Colombia?

Mamá de JuanFer Quintero estalló por lo que le hizo Lorenzo ante Paraguay: no fue la única

Contexto: Mamá de JuanFer Quintero estalló por lo que le hizo Lorenzo ante Paraguay: no fue la única

Tiembla la ‘era Lorenzo’

“Más allá del resultado, hoy si me voy preocupado por el rendimiento, del primer tiempo sobre todo. Hemos venido de momentos no tan buenos emocionalmente, salimos con todo a buscar el resultado, pero nos costó sostener. Eso hace que la confianza se empiece a perder y no jugamos bien, en especial el primer tiempo”, admitió el estratega argentino.