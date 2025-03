Néstor Lorenzo tomó primera medida tras empate con Paraguay: destapó reunión con jugadores

“Todavía no hablé con los jugadores sobre una autocrítica profunda y severa, pero seguramente hablaré de recuperar la memoria (... ) un poco la autocrítica que vamos a tener con todos, porque ya propuse una reunión por Zoom con los jugadores , es recuperar la memoria y la intensidad que veo que estamos perdiendo”.

Más de la rueda de prensa de Néstor Lorenzo

Los partidos que quedan por delante

Néstor Lorenzo: “Más allá del resultado, hoy sí me voy más preocupado con el rendimiento, en el primer tiempo más que todo. Venimos de un momento, dentro del proceso, que emocionalmente no es bueno, salimos con todo por el resultado, marcamos pronto, pero después nos costó sostener. A veces, eso hace que la confianza se empiece a perder y no jugamos bien, más que nada el primer tiempo. Sí, hay puntos por delante y tenemos una ventaja considerable con los que están peleando los últimos puestos, pero siempre soñamos con estar arriba”.