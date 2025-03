Mamá de JuanFer Quintero estalló por lo que le hizo Lorenzo ante Paraguay: no fue el único

El resultado final del duelo fue un empate amargo de dos goles, que tuvo dicho desenlace tras no poder sostener una ventaja de dos goles lograda por la tricolor en los primeros 15 minutos.

Reclamo de la familia y un país por Quintero

Desde el minuto 60 cuando cayó el empate de los guaraníes en el Metropolitano, se generó un clamor colectivo por el ingreso inmediato de Juan Fernando Quintero y más, cuando ya no estaba en campo James Rodríguez.

Reclamos familia JuanFernando Quintero por no meterlo ante Paraguay | Foto: Captura redes

Defensa de Lorenzo a sus cambios

Néstor Lorenzo no logró revertir el mal cierre del año anterior en el inicio del 2025. | Foto: AP

De quien entró a ser el conductor del equipo en lugar de James: “Campaz tiene mucha dinámica, muy buena pegada y muy buena pelota parada. Son decisiones, pero fue lo que me pareció en ese momento”.

No le perdonan lo de Quintero

Carlos Antonio Vélez fue una de las voces que más fuerte repudió a Lorenzo, al punto que sugirió al de América no volver: “Yo de Juan Fernando Quintero no volvería a la Selección Colombia y le pido que por respeto no lo vuelva a llamar”.