Jhon Durán confrontó a periodistas en Barranquilla: video de su actitud causa indignación

“ ¿Por qué está fallando tanto esta selección? Pero es normal. Todo el tiempo no puede ser color de rosa tampoco, hay momentos malos y momentos buenos. Como en la casa, con tu pareja, hay momentos malos y momentos buenos. Así es el fútbol, no todo el tiempo puede ser color de rosa“, declaró en una de las respuestas.

🗣️ "A todo el mundo le cuesta un gol, pero seguimos trabajando para reponernos (...) queríamos ganar, pero no se nos dio" 👉 Jhon Jader Durán hace un balance tras la igualdad frente a Paraguay en Barranquilla pic.twitter.com/Uw8Flvcy66

De no tener nada, de ser un niño y un joven "humilde" apenas dio el salto a Europa 💶🥱 su corazón cambió. Y apenas dio el salto a uno de los equipos más adinerados de Arabia🇸🇦 esto es lo que hoy es Jhon Duran. Esta bien que vos lo conseguiste y seguro te lo ganaste sigue🧵⤵️ pic.twitter.com/yRu3HJgL3P

“Se gana, se empata, se pierde, estamos en un momento no tan bueno y cuando estábamos en un momento bueno todo era color de rosa, todo el mundo hablaba bien y ahora tampoco porque no éramos Dios y no somos el diablo, hay aprender a tratar”, sentenció.