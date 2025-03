Empresario internacional hizo presencia en Barranquilla para ver a ‘joya’ de Selección Colombia

🚨 A esta hora viaja en un vuelo privado desde Arabia Saudí el CEO de #AlNassr , Majed Aljamaan, hacia Barranquilla para ver el partido de Colombia 🇨🇴 vs. Paraguay 🇵🇾 con el presidente de la Federación Colombiana, Ramon Jesurun 👀 El mayor dirigente del equipo árabe aceptó la… pic.twitter.com/PXuM4Q3KK6

Jhon Jader Durán no pudo estar en el último partido de Colombia, ante Brasil en Brasilia, por suspensión tras acumulación de tarjetas amarillas. No obstante, el atacante de 21 años será titular este martes , ante Paraguay, con el estadio pintado de amarillo.

Doblete de Jhon Durán desató esta locura en hinchas: no había pasado y quedó en video

Néstor Lorenzo defenderá su idea ante Paraguay

“Sin duda que al no sumar las alarmas se encienden, uno trata de ajustar detalles. Con respecto a lo que trabajábamos el día a día en la Copa América, no es lo mismo estar con un equipo 50 días juntos, el funcionamiento se puede ir ajustando día a día, partido a partido”, recogió As Colombia sobre las palabras de Lorenzo, en rueda de prensa previa al juego contra Paraguay.