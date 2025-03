Néstor Lorenzo, señalado tras actuación de Colombia: “No tenemos técnico. Él cree que cambiándose la camiseta resuelve el problema”

“Bueno, pero es que yo esto lo he dicho ya hace como cinco partidos atrás. Nosotros no tenemos técnico. Él cree que cambiándose la camiseta resuelve el problema. No puede ser que uno tenga 13 minutos un partido ganado y lo hipoteque de tal manera y que no sepa corregir por terquedad, típica terquedad”, señaló sobre el juego, y la actuación del técnico Néstor Lorenzo, el comentarista deportivo Carlos Antonio Vélez.

“James no estaba para jugar. No lo ponga. Y después, cuando lo saca, no pone Quintero y saca Arias, que era el único jugador que estaba alimentando a Jhon Jáder y a Lucho. No, así no. No, no, no, esos números son terriblemente malos, pero peor es que con esos jugadores no se juegue siquiera de manera decente, porque cuando uno va ganando 2-0 y en casa tienen que administrar el resultado, no lo supo administrar”, agregó.