Antes de la sanción y la reacción del Dibu Martínez, Jhonny Jackson, el camarógrafo golpeado, se pronunció. “ Me dio rabia, me dio mucha rabia porque yo estoy trabajando, así como él también lo estaba haciendo, pero no le dije nada . Quería decirte que tranquilo, hermano, en la vida todo el mundo ha perdido un partido y de pronto para ti significó mucha esa derrota, pero para adelante, Dibu”, expresó sin rodeos Jhonny Jackson.

“Emiliano es una baja de peso. Nos gustaría contar con todos. Todavía no sabemos quién jugará, pero todos tienen un nivel importante y el que ataje tiene méritos propios. Su sanción fue dura, espero que no vuelva a pasar. Tampoco tendremos ahora a Romero. Podemos estar de acuerdo o no con la medida, yo no estoy. No me gusta perder a jugadores así; si fueron expulsados, que haya sido por alguna acción del partido en sí. Pasan cosas peores y no se sancionan, en fin”, había señalado en una rueda de prensa.