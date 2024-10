Scaloni rompe el silencio y se revela ante sanción que le pusieron al Dibu Martínez

La Selección Argentina, líder de la Eliminatoria Sudamericana con 18 puntos, volverá a tener acción ante Venezuela en Maturín. Los dirigidos por Lionel Scaloni se encuentran concentrados en la ciudad de Miami, donde el entrenador dio una rueda de prensa en la que tocó varios temas, como el regreso de Lionel Messi con el equipo y la ausencia del portero Emiliano ‘Dibu’ Martínez por la sanción tras agredir a un camarógrafo en la derrota ante Colombia.

El experimentado estratega comenzó la rueda de prensa sobre la situación de no poder viajar por el huracán.

“Habíamos pedido poder viajar hoy (martes), pero nos negaron por el huracán y el viaje sería el miércoles. No se puede ir directo a Maturín, hay que hacer escala en Colombia. Sería casi imposible salir el mismo jueves. No depende de nosotros. Lo más importante es la salud de la gente. No se puede uno aislar de lo que pasa afuera, por la salud de todos; se protegen al irse de sus casas. Es algo nuevo, diferente para nosotros, a lo que no estamos acostumbrados. Estamos alertas. Pueda ser que sea solo algo pasajero”, destacó el entrenador de la Albiceleste.

Scaloni también contó que todo, “está siendo bastante estresante todo, entre las bajas y el tema del viaje, pero siempre damos la cara y buscamos rendir lo mejor posible. Trabajamos tranquilos, aunque siempre está dando vueltas esto, el tema seguridad es complicado, por el paso del huracán, y eso te preocupa. Por el tema deportivo estamos bien pese a las ausencias. Esperemos el miércoles a la mañana ya hacer un entrenamiento completo, con todos”.

“Esta es una fecha muy difícil por algunas lesiones. La convocatoria, el viaje y el traslado no son sencillos. Logramos que llegara ayer Buonanotte, en reemplazo de Garnacho. Tenemos que aprovechar los del fútbol argentino porque se les complica a otros venir de Europa. Como pasó con Soler, que jugó muy bien en los Juegos Olímpicos y lo convocamos ahora”, comentó.

Scaloni también tuvo tiempo para hablar sobre la ausencia de su portero Emiliano Martínez por la agresión a un camarógrafo tras el final del partido ante Colombia. El argentino señaló que su selección no se puede permitir no tener a un portero tan experimentado como lo es el Dibu.

“Emiliano es una baja de peso. Nos gustaría contar con todos. Todavía no sabemos quién jugará, pero todos tienen un nivel importante y el que ataje tiene méritos propios. Su sanción fue dura, espero que no vuelva a pasar. Tampoco tendremos ahora a Romero. Podemos estar de acuerdo o no con la medida, yo no estoy. No me gusta perder a jugadores así; si fueron expulsados, que haya sido por alguna acción del partido en sí. Pasan cosas peores y no se sancionan, en fin”, admitió.

Por otro lado, Scaloni habló también sobre la posible ausencia de otro de los pilares del equipo, del volante del Liverpool Mac Allister.

“Veremos si Alexis (Mac Allister) llega al primer partido, si juega o no. Ahora está difícil, trabaja diferenciado, ojalá que pueda llegar bien; viene cargado de partidos y esperemos no perder a más jugadores. Y Germán pudo viajar tras la molestia sufrida en River. Siempre preferimos que no tengan un riesgo si vienen. Pezzella está apto para jugar”, agregó.

Por último, finalizó su rueda de prensa hablando sobre el regreo de Lionel Messi a la convocatoria tras su ausencia en la pasada fecha FIFA.