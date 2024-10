Óscar Córdoba se cansó del Dibu Martínez y le mandó duro mensaje

Scaloni lamenta la ausencia del Dibu Martínez

“Emiliano es una baja de peso. Nos gustaría contar con todos. Todavía no sabemos quién jugará, pero todos tienen un nivel importante y el que ataje tiene méritos propios. Su sanción fue dura, espero que no vuelva a pasar. Tampoco tendremos ahora a Romero. Podemos estar de acuerdo o no con la medida, yo no estoy. No me gusta perder a jugadores así; si fueron expulsados, que haya sido por alguna acción del partido en sí. Pasan cosas peores y no se sancionan, en fin”, admitió.