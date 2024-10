Esta es la primera decisión que tomará Borja por grave denuncia de presunto maltrato a sus hijos

Estos interrogatorios arrojaron que los dos hijos del delantero colombiano no sufren ningún tipo violencia física por parte de sus padres, por lo que se dispuso que ambos volvieran a su casa sin problemas. Esto significó un alivio para Borja.

Sin embargo, que no se haya podido constatar la denuncia realizada por la directora no quiere decir que la causa esté cerrada. Lo que procede en este tipo de hechos, en donde los especialistas destacan cómo los menores narran lo sucedido, lo que se hace es archivarlas en caso de que el seguimiento de la fiscal y el servicio social que protege los derechos del niño no conduzcan a situaciones de violencia, lo que se busca con esto es que las presuntas víctimas puedan declarar nuevamente y ampliar el testimonio. De todas formas, para colaborar con la investigación, el delantero puso testigos a disposición.