Le reclaman en vivo al presidente Petro por promesa que quedó en veremos tras eufórico discurso: “Nos vieron cara de pendejos”

“Yo pago lo que consumo, no me tienes por qué colgar que no cobraron, que el hurto de energía, que la opción tarifaria, que la no tarifaria, es decir, nos vieron cara de pendejos, realmente. Y nos están cobrando lo que nosotros no nos hemos consumido. Entonces, ya no más injusticia, ya no más atropello”, agregó el alcalde de Cartagena.