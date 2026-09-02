El nuevo atractivo turístico de Cartagena ya tiene fecha de inauguración; se estrenarán sus primeros dos kilómetros

La Alcaldía de Cartagena anunció que el próximo 15 de octubre se pondrán al servicio de los cartageneros y visitantes los primeros dos kilómetros del Gran Malecón del Mar, el nuevo atractivo turístico de la ciudad.

El anuncio fue realizado por el alcalde Dumek Turbay, quien afirmó que la primera apertura permitirá que “la ciudadanía empiece a disfrutar de un espacio concebido no solo para recuperar y proteger el litoral, sino también para convertirse en una nueva zona de encuentro para los cartageneros, con escenarios para el deporte, la cultura, la recreación, la integración social y el disfrute de propios y visitantes”.

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“El 15 de octubre vamos a abrir los primeros dos kilómetros del Gran Malecón del Mar. Ese día Cartagena va a empezar a vivir una nueva experiencia frente al mar, un espacio para encontrarnos, para hacer deporte, para disfrutar de nuestra cultura y para compartir en familia”, destacó el mandatario local.

Obras del Gran Malecón del Mar. Foto: Alcaldía de Cartagena - API

La primera etapa de la obra comprende el corredor entre La Boquilla y el sector de acceso al Túnel de Crespo, incluyendo Playa Azul, uno de los puntos que tendrá una transformación más importante dentro del proyecto.

El corredor contará con senderos peatonales, zonas de permanencia, parqueaderos, espacios gastronómicos, chiringuitos, baños públicos, un Centro de Atención al Turista y nuevas áreas de urbanismo, articuladas con las obras de protección costera que buscar fortalecer la defensa de la ciudad frente al oleaje y la erosión marina.

“Esta playa de La Boquilla, Playa Azul, va a pasar de ser una playa poco visitada a convertirse en una de las más visitadas por cartageneros y turistas. Esta obra va a cambiar completamente la manera como vivimos y disfrutamos este sector de la ciudad”, dijo Turbay.

La Alcaldía señaló, además, que otro de los grandes atractivos del proyecto también avanza hacia su materialización. “La rueda del Mirador del Sol ya está en camino hacia la ciudad, un componente que hará parte de este nuevo ícono turístico y urbano de la ciudad”, indicó.

La “Rueda de Cartagena”, el principal atractivo del Mirador del Sol, uno de los espacios con mayor atractivo mundial que tendrá el Gran Malecón del mar. Foto: Alcaldía de Cartagena - API

El Mirador del Sol está concebido como uno de los grandes atractivos del Gran Malecón del Mar y permitirá ofrecer una nueva perspectiva de Cartagena y de su borde costero.

“El Mirador del Sol ya viene en camino. Cartagena va a tener un nuevo ícono, un lugar desde donde vamos a poder mirar nuestra ciudad, nuestro mar y disfrutar de todo lo que estamos construyendo”, afirmó el alcalde.

En junio de 2027 se entregarían los 6 kilómetros del proyecto

El cronograma del Distrito contempla que la transformación del borde costero continúe más allá de la apertura de octubre.

El alcalde Turbay anunció que en junio de 2027 serán entregados los 6 kilómetros del Gran Malecón del Mar, consolidando “un corredor que conectará diferentes sectores de la ciudad y cambiará de manera definitiva la relación de Cartagena con su frente marítimo”.

“El Gran Malecón del Mar es mucho más que una obra. Es una nueva manera de encontrarnos, de disfrutar nuestra ciudad y de mirar hacia nuestro mar. El 15 de octubre vamos a abrir los primeros dos kilómetros y en junio de 2027 tendremos los seis kilómetros para que Cartagena tenga el malecón que merece”, expresó.