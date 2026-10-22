¿A dónde viajar barato? De cara a los puentes en Colombia, tres destinos nacionales y tres internacionales dominan

Con dos puentes festivos por delante, Todos los Santos y la celebración de la Independencia de Cartagena, los colombianos ya están definiendo sus planes de viaje.

De acuerdo con el buscador de viajes KAYAK, hay destinos nacionales e internacionales marcados con miras a los festivos del 2 y 16 de noviembre. La plataforma analizó las búsquedas de vuelos y hoteles realizadas para ambas fechas con el objetivo de revelar los destinos de mayor tendencia entre los viajeros colombianos y cuáles muestran el mayor potencial de ahorro.

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Puente del 30 de octubre al 2 de noviembre

De acuerdo con los datos de búsqueda en KAYAK, para el puente de Todos los Santos, los colombianos tienen la vista puesta en los destinos internacionales. Las búsquedas de vuelos para viajar a destinos fuera del país durante este puente crecen un 10 % frente al año pasado, con Miami (+84%) y Ciudad de México (+45%) registrando los mayores crecimientos en búsquedas de vuelos en comparación con el mismo periodo del año anterior. Les siguen Punta Cana (+22%), Madrid (+13%) y Buenos Aires (+12%).

Top 3 de destinos internacionales con potencial de ahorro

En cuanto a los precios, si bien los vuelos ida y vuelta en clase económica a destinos internacionales muestran una caída del 8 % en el precio promedio, en algunos destinos, como es el caso de Buenos Aires, el ahorro potencial puede llegar a alcanzar el 12%. Por su parte, los precios promedio por noche de hotel son un 23 % más baratos respecto al mismo periodo del pasado año.

Miami, en Estados Unidos Foto: Getty Images

Punta Cana, en República Dominicana Foto: Cortesía

Buenos Aires, capital de Argentina Foto: Getty Images

Miami, en Estados Unidos, y Punta Cana, en República Dominicana, completan el top tres de destinos internacionales con potencia de ahorro.

Top 3 de destinos internacionales con potencial de ahorro Foto: Gráfico de Kayak suministrado a SEMANA

Colombia

Para quienes prefieren quedarse en Colombia, también existen oportunidades de ahorro entre los destinos nacionales en tendencia: Barranquilla ($393.467 precio promedio de vuelo ida y vuelta en clase económica), San Andrés ($456.568) y Cartagena ($363.071) registran las mayores caídas en el precio promedio del vuelo frente al año anterior, de 47 %, 36 % y 17 % respectivamente.

Puente del 13 al 16 de noviembre

Para el puente de la Independencia de Cartagena, el panorama se invierte: los colombianos muestranmás interés por los destinos nacionales, con las búsquedas de vuelos y hoteles registrando un crecimiento del 9 % y 13 % respectivamente frente a 2025.

Bogotá, Cartagena y San Andrés registran los mayores incrementos en búsquedas de vuelos en comparación con el mismo periodo del año anterior (+53%, +25% y +16% respectivamente).

Bogotá panorámica del Centro Internacional Foto: Guillermo Torres / Semana

Cartagena (Colombia) Foto: Getty Images

Las playas de Johnny Cay en San Andrés se incluyen en las imperdibles para visitar en Colombia. Foto: Getty Images

Top 3 destinos nacionales en tendencia con mayor potencial de ahorro:

Top 3 destinos nacionales en tendencia con mayor potencial de ahorro Foto: Gráfico de Kayak suministrado a SEMANA

Finalmente, para quienes aún prefieren elegir un destino internacional durante este puente festivo, Miami (Estados Unidos) presenta precios de vuelos y hoteles más bajos que el año pasado (-6 % y -11 %, respectivamente). En cuanto al alojamiento, Madrid (España) y Punta Cana (República Dominicana) registran las mayores reducciones en las tarifas por noche de hotel frente al año anterior, con caídas de hasta el 30 % y el 19 %, respectivamente.

“Según los datos de búsqueda de KAYAK, los precios promedio de los vuelos para ambos puentes festivos son más bajos que durante los mismos periodos del año pasado, aunque los precios varían según el destino. Más allá de los vuelos, el alojamiento también puede ofrecer oportunidades de ahorro. Para el puente festivo de Todos los Santos, los precios por noche de hotel en destinos como Panamá son hasta un 40 % más bajos en comparación con el año anterior, mientras que, para el puente festivo de la Independencia de Cartagena, Santa Marta ofrece tarifas hoteleras hasta un 11 % más económicas. Tener en cuenta tanto los precios de los vuelos como los del alojamiento puede ayudar a los viajeros a tomar decisiones más informadas al planificar sus viajes. ”, señaló Alejandro Lombana Director Senior Comercial para Latinoamérica de KAYAK.