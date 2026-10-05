Estos son los principales aspectos que marcan las decisiones de viaje de los latinoamericanos, según estudio

El viajero latinoamericano mantiene un alto interés por conocer los principales atractivos de los destinos y complementar sus viajes con experiencias.

Según el estudio The Latin American Experiences Traveler, elaborado por Arival, Phocuswright y Civitatis, el 96 % de los viajeros de ocio de Argentina, Brasil y México visita atracciones, el 87 % realiza tours y el 77 % participa en actividades durante sus viajes.

De acuerdo con la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato), este comportamiento representa una oportunidad para Colombia, especialmente porque estos tres mercados han registrado un crecimiento en las llegadas al país durante 2026.

Según cifras de Migración Colombia, entre enero y agosto llegaron 286.665 visitantes de México, 159.187 de Brasil y 99.300 de Argentina, para un total de 545.152 viajeros, cerca de 47 mil más que en el mismo periodo de 2025. Brasil presentó el mayor crecimiento, con un 18 %; México aumentó un 7,1 %; y Argentina, un 3,6 %.

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“Conocer mejor al viajero latinoamericano es fundamental para continuar fortaleciendo la llegada de visitantes de nuestra región. Son mercados que vienen creciendo hacia Colombia y cuyos viajeros buscan combinar los principales atractivos con gastronomía, cultura, naturaleza y otras experiencias. Allí las agencias de viajes tienen una gran oportunidad para integrar la oferta de nuestros destinos y transformarla en productos que respondan a esas expectativas”, señaló Anato.

El estudio también evidenció una marcada tendencia hacia los viajes familiares, pues casi la mitad de los latinoamericanos viajó con niños, mientras que el descanso y el tiempo en familia se encuentran entre sus principales motivaciones.

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En materia de gasto, Brasil registra un promedio de USD 2.699 por viaje y una estadía de ocho noches; México, USD 2.432 y seis noches; y Argentina, USD 1.512 y nueve noches.

La frecuencia de viaje en Latinoamérica sube un 32 % y consolida a la región como motor del turismo global, según estudio

La frecuencia de viajes en Latinoamérica experimentó un crecimiento del 32,5 % durante 2025, según el informe ‘Latinoamérica, nuevo motor del turismo global’, elaborado por la plataforma Civitatis a partir de datos propios y del estudio sectorial de Arival y Phocuswright.

Por mercados, Brasil concentra los viajeros con mayor frecuencia de la región, con un 30 % que realiza cuatro o más viajes al año, frente al 21 % de Argentina y el 19 % de México.

En cuanto a las estadías, tanto argentinos como brasileños registran las estancias más prolongadas, que oscilan entre ocho y nueve noches por viaje.

El análisis destaca que el 68 % de los viajeros latinoamericanos prioriza el criterio de selección y la reputación de la plataforma al reservar una experiencia turística, situándolo por encima de factores como la facilidad idiomática (64 %) o las promociones web (58 %).