Países de Latinoamérica que están entre los más expuestos a sufrir un gran ciberataque: experto pide prepararse

Aunque los avances tecnológicos han traído importantes beneficios para la humanidad, también han abierto nuevas oportunidades para los ciberdelincuentes, que aprovechan estas herramientas para ejecutar ataques informáticos dirigidos, principalmente, al robo de información sensible. Los recientes casos de hackeo registrados en distintos lugares del mundo vuelven a poner sobre la mesa la dimensión de esta amenaza.

Andrés Cajamarca, director de Ingeniería para Fortinet Colombia, habló con SEMANA y explicó que el cibercrimen dejó de ser una actividad improvisada para convertirse en una industria global, cada vez más organizada y especializada.

¿Cómo pueden los ciberdelincuentes hackear los electrodomésticos de una casa y qué necesitan para lograrlo?

Detrás de estas operaciones existen estructuras que funcionan bajo modelos similares a los de una empresa, con distintos participantes que cumplen labores específicas. Mientras unos desarrollan programas maliciosos, otros comercializan accesos a sistemas vulnerables y algunos se encargan de extorsionar a las víctimas para obtener beneficios económicos.

Esta especialización ha favorecido la aparición de modalidades como el ransomware como servicio, un esquema en el que las herramientas necesarias para ejecutar ataques se ponen a disposición de otros delincuentes. A este panorama se suma la inteligencia artificial, cuya incorporación amplía las capacidades de estas organizaciones y les permite desarrollar operaciones cada vez más sofisticadas.

No obstante, los objetivos de estos grupos no son siempre los mismos. Algunos buscan ganancias económicas mediante el robo de información, el secuestro de datos y la extorsión. Otros, en cambio, tienen intereses relacionados con la obtención de información confidencial, el espionaje o la afectación de gobiernos e instituciones.

Se trata, por tanto, de un ecosistema criminal internacional en el que diferentes organizaciones se especializan y coordinan sus actividades de acuerdo con los objetivos que persiguen.

Imagen de referencia de persona guardando informaicón en el computador. Foto: Getty Images

Latinoamérica, una región expuesta a los ciberataques

Frente a este panorama, el especialista advirtió que la posibilidad de un ciberataque de gran escala es un riesgo que no debe subestimarse, especialmente en América Latina, donde las cifras de intentos de intrusión reflejan la magnitud del problema.

“De acuerdo con datos de FortiGuard Labs, durante el primer semestre de 2026 los países que recibieron la mayor cantidad de intentos de ciberataques fueron: Brasil (249.3 billones), México (6.8 billones) y Argentina (7.4 billones)”, afirmó.

Aunque estos registros muestran una alta concentración de amenazas en algunos países, el peligro no se limita a los territorios que encabezan las estadísticas. Ninguna nación, actividad económica u organización está completamente exenta de sufrir un incidente de seguridad.

Esto se debe, en buena medida, a que las entidades públicas y las empresas privadas gestionan servicios esenciales, almacenan datos confidenciales y mantienen en funcionamiento sistemas necesarios para el desarrollo de sus actividades.

Por esa razón, se convierten en objetivos de interés para las redes criminales, que pueden aprovechar sus vulnerabilidades para sustraer información, interrumpir operaciones o exigir dinero a cambio de restablecer el acceso a sus plataformas.

Imagen de referencia de un hacker atacando un sistema. Foto: Getty Images

Ante este escenario, la posibilidad de un ataque con consecuencias de gran alcance obliga a fortalecer las medidas de prevención y mantener una vigilancia constante sobre los sistemas informáticos.

“Todas las industrias de cualquier país, sector público o privado e incluso las personas somos vulnerables a sufrir una brecha de seguridad”, enfatizó Cajamarca.