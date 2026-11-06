Así puede programar mensajes en WhatsApp, en el celular y en la versión web

WhatsApp incorporó una función que permite programar el envío de mensajes para una fecha y hora determinadas. La herramienta busca facilitar la comunicación de quienes necesitan enviar un recordatorio, felicitar a alguien o compartir información en un momento específico, sin tener que estar pendientes del teléfono.

WhatsApp cambia las reglas del juego: nueva función permitirá hacer algo que antes era imposible para quienes no tenían cuenta

La novedad permite escribir el mensaje con anticipación y dejar configurado el momento en el que llegará al destinatario. De esta manera, ya no es necesario recordar abrir la aplicación y enviarlo manualmente cuando llegue la hora.

Cómo programar mensajes en WhatsApp desde el celular

El procedimiento es sencillo. Primero, es necesario abrir la conversación de la persona o el grupo al que se desea enviar el mensaje y escribir el texto correspondiente.

En lugar de tocar el botón de enviar, se debe mantener presionado durante unos segundos. En ese momento aparecerá una opción para programar el envío.

La aplicación permitirá seleccionar el día y la hora en los que se quiere que el mensaje llegue al destinatario. Una vez definidos estos datos, quedará configurado para enviarse automáticamente.

Así funciona la programación de mensajes en WhatsApp Web

La herramienta también está disponible en WhatsApp Web, la versión de la plataforma que se utiliza desde el navegador de un computador.

En este caso, el usuario debe ingresar al chat correspondiente y escribir el mensaje que desea enviar. Junto al botón de envío aparecerá un pequeño ícono de reloj.

La versión para computadores incorpora un reloj que facilita la programación de mensajes. Foto: Getty Images / Meta

Al hacer clic sobre él, se desplegará la opción para escoger la fecha y la hora de envío. Después de confirmar la programación, el mensaje quedará preparado para salir en el momento seleccionado.

Esta alternativa permite organizar los mensajes con anticipación y evitar que una conversación importante dependa de recordar enviarla a una hora determinada.

Nota de verificación: el texto de origen no confirma si la función ya está disponible para todos los usuarios ni si corresponde a una versión de prueba. Conviene verificar ese dato antes de publicar el artículo como una novedad oficial de WhatsApp.