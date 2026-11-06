WhatsApp cambia las reglas del juego: nueva función permitirá hacer algo que antes era imposible para quienes no tenían cuenta

Aunque WhatsApp se ha convertido en una herramienta indispensable para la comunicación diaria, sus funciones van mucho más allá del envío de mensajes, fotos y notas de voz. A través de sus actualizaciones, la plataforma incorpora novedades que buscan facilitar las llamadas, mejorar la organización de las conversaciones y reforzar la administración de las cuentas.

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Estos cambios pueden simplificar diferentes tareas cotidianas, desde gestionar mejor los chats hasta participar en reuniones virtuales sin necesidad de instalar otros programas. Durante 2026, el servicio de mensajería ha anunciado nuevas herramientas y prepara otras que buscan ampliar sus posibilidades de uso.

Ahora, la app anunció nuevas funciones para sus eventos, que permitirán invitar a cualquier persona, incluso si no tiene una cuenta en este servicio de mensajería. Además, la aplicación incorporará un espacio exclusivo desde el cual los usuarios podrán crear invitaciones y gestionar las confirmaciones de asistencia.

WhatsApp es un servicio de mensajería a menudo lanza nuevas funciones. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

La función de eventos permite organizar encuentros directamente desde la aplicación de mensajería. Hasta ahora, esta herramienta estaba disponible únicamente para los usuarios de WhatsApp, pero la compañía anunció que también podrán participar personas que no tengan una cuenta, mediante una invitación.

La invitación se enviará mediante un enlace que contendrá los detalles del evento y permitirá confirmar la asistencia sin necesidad de descargar la aplicación ni crear una cuenta, según informó la compañía en un comunicado.

La nueva página dedicada a los eventos en WhatsApp. Foto: Europa Press

Los eventos también tendrán una página exclusiva desde la que los usuarios podrán crear y enviar invitaciones, gestionar las confirmaciones de asistencia y consultar tanto los encuentros pasados como los próximos.

Los chats grupales también incorporan nuevas funciones para mejorar la experiencia de los usuarios. Entre las novedades se encuentra la posibilidad de fijar mensajes de forma indefinida, compartir el historial de conversaciones con quienes hayan abandonado el grupo, publicar estados visibles para todos sus integrantes durante 24 horas y filtrar los mensajes para localizar menciones y respuestas con mayor facilidad.