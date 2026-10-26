WhatsApp prepara un cambio para los grupos: quiénes podrán usar la nueva función y para qué servirá

Aunque WhatsApp se ha convertido en una herramienta indispensable para la comunicación diaria, sus funciones van mucho más allá del envío de mensajes, fotos y notas de voz. A través de sus actualizaciones, la plataforma incorpora novedades que buscan facilitar las llamadas, mejorar la organización de las conversaciones y reforzar la administración de las cuentas.

La advertencia que hacen los expertos a quienes tienen instalado WhatsApp Plus

Estos cambios pueden simplificar diferentes tareas cotidianas, desde gestionar mejor los chats hasta participar en reuniones virtuales sin necesidad de instalar otros programas. Durante 2026, el servicio de mensajería ha anunciado nuevas herramientas y prepara otras que buscan ampliar sus posibilidades de uso.

Entre las novedades recientes se encuentra una función que permite invitar a personas que no tienen una cuenta a participar en llamadas mediante un enlace. Los invitados pueden acceder desde el navegador, aunque necesitan la autorización de quien organiza la comunicación para ingresar.

Sin embargo, esta no es la única herramienta en desarrollo. WhatsApp también trabaja en una función denominada ‘Organizaciones’, diseñada para facilitar la administración de comunidades con numerosos participantes y varios grupos vinculados.

Imagen de referencia de WhatsApp en el teléfono móvil. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

De acuerdo con el medio especializado WaBetaInfo, la novedad fue identificada en la versión beta 2.26.43.1 de WhatsApp para Android. La herramienta busca ofrecer a los administradores una forma más sencilla de consultar y controlar la estructura de las comunidades.

Esta función se relaciona con las comunidades que WhatsApp introdujo en 2022 para reunir varios grupos bajo una misma temática y facilitar la comunicación entre sus integrantes. Con ‘Organizaciones’, los administradores tendrían acceso a una nueva pantalla en la que podrían consultar el número total de miembros y utilizar un botón denominado ‘Ver todo’.

Imagen de referencia de persona instalando WhatsApp. Foto: 123rf

Al seleccionar esta opción, sería posible revisar la lista completa de participantes y los grupos en los que están inscritos. De esta manera, los responsables de las comunidades contarían con una vista más organizada de sus integrantes, lo que podría facilitar el seguimiento de espacios con una gran cantidad de usuarios.

Por ahora, esta característica se encuentra en una etapa inicial de desarrollo y todavía no está disponible para los usuarios de la versión beta. Por esta razón, WhatsApp no ha anunciado una fecha de lanzamiento oficial.