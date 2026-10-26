Apple presentó su nuevo iPad mini: estas son las características, colores y precio oficial

Apple renovó su iPad mini con una serie de cambios que buscan mejorar la experiencia de uso sin perder la comodidad de una tableta compacta. Entre las principales novedades se encuentran una pantalla OLED de 8,5 pulgadas, el procesador A20 Pro y una estructura preparada para resistir el polvo y el agua.

La propuesta está dirigida a quienes necesitan un dispositivo fácil de transportar, tanto para leer y entretenerse como para trabajar fuera de casa.

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Uno de los aspectos que distingue al nuevo modelo es su diseño delgado y liviano. Con apenas 5,4 milímetros de grosor, conserva las dimensiones generales de la generación anterior, pero incorpora bordes más estrechos para aprovechar mejor el espacio frontal. Esto permite mantener un formato práctico para llevar en un bolso o utilizar con una sola mano.

Gracias a la certificación IP67, el dispositivo ofrece protección frente al polvo y a determinadas condiciones de exposición al agua.

En cuanto a la pantalla, Apple incorpora un panel Super Retina XDR con tecnología OLED de 8,5 pulgadas. Esta combinación permite obtener colores más intensos y negros profundos, además de un contraste de 2.000.000:1. El brillo máximo alcanza los 1.200 nits, mientras que puede reducirse hasta un nit para facilitar la lectura en ambientes oscuros.

Imagen de referencia del nuevo iPad mini de Apple. Foto: Getty Images

La compañía también ofrece una versión con acabado nanotexturizado, pensada para disminuir los reflejos cuando hay mucha luz alrededor. A esto se suma el sistema Acoustic Display, que aprovecha la propia pantalla para reproducir el sonido mediante componentes de audio integrados.

Para las fotos y las videollamadas, el iPad mini cuenta con una cámara frontal de 12 megapíxeles con tecnología Center Stage, que ayuda a mantener al usuario encuadrado durante las conversaciones. En la parte trasera incluye otra cámara de 12 megapíxeles, compatible con HDR Inteligente y grabación de video en resolución 4K a un máximo de 60 fotogramas por segundo.

El rendimiento está a cargo del chip A20 Pro, fabricado con un proceso de dos nanómetros y también presente en los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max. El equipo se comercializa con capacidades de almacenamiento de 128 GB, 256 GB y 512 GB.

Imagen de referencia del nuevo iPad mini de Apple. Foto: Getty Images

La conectividad también recibe novedades con el chip inalámbrico N1. Este componente permite utilizar Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread, además de mejorar el funcionamiento de servicios como AirDrop y AirPlay.

En el apartado del software, la tableta funciona con iPadOS 27 e integra la nueva generación de Apple Intelligence. También incluye herramientas de control parental con las que los adultos pueden establecer límites sobre el contenido que consultan los menores, las personas con las que se comunican y los horarios de acceso a las aplicaciones.

El lanzamiento está previsto para el próximo 6 de noviembre y el dispositivo estará disponible en dos colores: medianoche y blanco estrella. Su precio inicial será de 699 dólares, equivalentes a aproximadamente 2.200.000 pesos colombianos.