Apple estaría preparando el iPhone Duo 2 y podría recuperar una función clave que le faltó al primero

Apple estaría probando cambios para la segunda generación de su celular plegable, entre ellos una tecnología de reconocimiento facial que no llegó al primer modelo. La decisión todavía no está tomada.

Revelan un extraño detalle de la pantalla del iPhone Duo de Apple al presionarla: llama la atención de los usuarios

El próximo iPhone plegable podría cambiar su forma de desbloqueo

El iPhone Duo apenas está por llegar a los primeros compradores, pero Apple ya tendría en marcha pruebas para su sucesor. La posibilidad de incorporar Face ID sería una de las novedades que la compañía estudia para el dispositivo que podría presentar en el otoño de 2027.

La próxima generación del celular plegable podría incorporar reconocimiento facial, una función que sigue en evaluación. Foto: Bloomberg via Getty Images

La información fue reportada por Mark Gurman, especializado en Apple, quien señala que la empresa cuenta con prototipos del iPhone Duo 2 en los que se está probando el sistema de reconocimiento facial.

Sin embargo, esto no significa que la función vaya a llegar necesariamente al producto final. Según Gurman, Apple todavía no ha definido si incluirá esta tecnología en la próxima generación.

¿Por qué el primer modelo no tiene Face ID?

La primera versión del iPhone Duo llegó al mercado sin el sistema que permite desbloquear otros teléfonos de Apple con el rostro. La compañía habría optado por prescindir de él para liberar espacio en el interior del equipo y facilitar la distribución de sus componentes.

En su lugar, el dispositivo utiliza Touch ID, un lector de huellas dactilares para verificar la identidad del usuario. No obstante, esta alternativa ha recibido críticas en los primeros análisis del teléfono, especialmente por las dificultades para reconocer las huellas en el primer intento.

Apple habría sacrificado el reconocimiento facial en su primer plegable para ganar espacio dentro del dispositivo. Foto: AFP

La posible incorporación de Face ID buscaría ofrecer otra opción para desbloquear el celular. Entre las posibilidades que se estudian estaría ubicar los componentes necesarios para el reconocimiento facial detrás de la pantalla exterior, aunque todavía no se conocen todos los detalles.

Apple también estudiaría otro cambio

El reconocimiento facial no sería la única novedad en evaluación. De acuerdo con la información publicada por Gurman, Apple también estaría considerando añadir un botón de acción, similar al que incluyen otros modelos de iPhone.

Por ahora, ninguna de estas modificaciones está confirmada. La evolución del dispositivo dependerá de las decisiones que tome la compañía durante el desarrollo.

Mientras tanto, el primer iPhone Duo tiene previsto comenzar a llegar a sus compradores el 23 de octubre de 2026, aunque algunas reservas se han aplazado hasta los próximos meses debido a la disponibilidad limitada de unidades.