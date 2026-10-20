Apple toma drástica decisión con el iPhone Duo tras agotarse las reservas: hizo advertencia a sus clientes

El nuevo dispositivo plegable de Apple, el iPhone Duo, se ha vendido “como pan caliente”, o al menos esos fueron los detalles que dio la compañía, que calificó la demanda como “simplemente extraordinaria”. El equipo ha tenido una gran acogida desde el inicio de las reservas, al punto de que la alta cantidad de pedidos ha obligado a extender los tiempos de entrega.

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Este nuevo plegable representa uno de los cambios de diseño más importantes en la historia del iPhone, cuya primera generación llegó al mercado hace casi dos décadas. Las reservas anticipadas se habilitaron el 16 de octubre, pero las unidades disponibles se agotaron en poco tiempo, lo que dejó a numerosos clientes sin la posibilidad de recibir el equipo en las primeras entregas.

Ante la alta demanda, Apple señaló durante el fin de semana que estaba “trabajando arduamente” para fabricar la mayor cantidad de dispositivos posible. Sin embargo, algunos usuarios que realizaron sus pedidos incluso media hora después de la apertura de las reservas recibieron fechas de entrega para enero de 2027.

Nuevos detalles del iPhone Duo aparecieron tras un análisis del software de Apple. Foto: Getty Images

“La demanda de reservas anticipadas del iPhone Duo, nuestro primer iPhone plegable, ha sido extraordinaria”, señaló la compañía en un comunicado citado por Financial Times. “Estamos trabajando intensamente para que este revolucionario producto llegue a manos de nuestros clientes lo antes posible”, agregó en el documento.

Además, según informó el medio MacRumors, Apple habría pedido a sus empleados de ventas que desaconsejen a los clientes acudir a las tiendas físicas para comprar el iPhone Duo durante su lanzamiento, previsto para el 23 de octubre. La recomendación estaría dirigida especialmente a quienes no reservaron el dispositivo con anticipación, debido a que las unidades disponibles podrían agotarse rápidamente y no habría suficientes equipos para atender la demanda.

El muy esperado iPhone Duo llega en el primer evento de lanzamiento de la compañía desde que el director ejecutivo John Ternus asumió el cargo el 1 de septiembre. Foto: Fotogramas Youtube @Apple / Apple Event — September 9

Hace algunos años, para los primeros lanzamientos del iPhone, cientos de personas hacían largas filas frente a las tiendas de Apple e incluso pasaban la noche en las calles para conseguir uno de los primeros dispositivos. No obstante, la compañía adoptó las reservas anticipadas como alternativa para organizar la entrega de sus productos y evitar las aglomeraciones.

Aunque se desconocen cuántas unidades del iPhone Duo fabricó Apple antes de su lanzamiento o cuántos dispositivos logró vender durante el periodo de reservas, lo cierto es que informes ya advertían sobre una posible escasez inicial, relacionada con la complejidad del diseño plegable y las dificultades que supone aumentar la producción de este tipo de equipos.

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A diferencia del iPhone Duo, los modelos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, presentados durante el mismo evento de septiembre, no han registrado las mismas limitaciones de disponibilidad. Ambos dispositivos salieron a la venta poco después de su anuncio y, según el informe, todavía podían adquirirse de manera inmediata.