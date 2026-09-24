Presidente de Android reaccionó al iPhone Duo de Apple: el inesperado efecto que podría provocar

La llegada del iPhone Duo al mercado de teléfonos plegables ha generado diversas reacciones en la industria tecnológica. Lejos de interpretar la entrada de Apple como una amenaza, el máximo responsable del ecosistema Android en Google, Sameer Samat, recibió con entusiasmo la noticia.

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Un reconocimiento a la vanguardia de Android

Durante una entrevista concedida al medio Tom’s Guide, el ejecutivo aseguró: “Cuanta más gente se interese por los plegables, mejor”.

El directivo de Google también aprovechó la ocasión para reflexionar sobre la evolución de este tipo de dispositivos, recordando que el sistema operativo Android comenzó a adoptar pantallas flexibles desde el lanzamiento del primer Galaxy Fold en 2019.

Sameer Samat señaló que Android comenzó su recorrido con las pantallas flexibles en 2019, con el primer Galaxy Fold. Foto: VCG via Getty Images

Al evaluar la incursión de Apple en esta categoría, Sameer Samat expresó: “Es estupendo ver que, después de tanto tiempo, más gente se da cuenta de que los plegables son el camino”. De igual forma, el presidente de Android remarcó la trayectoria pionera de la plataforma señalando: “Android suele ser donde se ve primero el futuro”.

Incentivo para el desarrollo de programas

Uno de los principales retos de los teléfonos plegables radica en la optimización del soporte informático; es decir, adaptar el diseño de las aplicaciones para aprovechar todo el espacio cuando la pantalla se desdobla, evitando que la interfaz se muestre simplemente como un teléfono convencional agrandado.

Aunque plataformas como Slack o Netflix mostraron versiones adaptadas en el iPhone Duo, en Android aún existen herramientas que se despliegan de forma ampliada sin reestructurarse.

El presidente de Android ve en el auge de los plegables una razón para que más desarrolladores adapten sus aplicaciones. Foto: Bloomberg via Getty Images

Google ha simplificado las herramientas de programación para facilitar esta transición en plataformas como Gmail, YouTube o TikTok. Respecto al interés de la comunidad técnica por adaptar sus herramientas a estos formatos de pantalla, Sameer Samat explicó: “A medida que se hace más popular, los desarrolladores ven más valor en invertir en él”.

Experiencia de uso y perspectivas de mercado

Para ilustrar las ventajas de este formato, el propio Samat reveló que utiliza un Galaxy Z Fold8 en su rutina diaria. El ejecutivo explicó que suele iniciar un trabajo en la pantalla de su teléfono y luego continuar la tarea en su computadora portátil.

Finalmente, las estimaciones de la firma Counterpoint Research proyectan que Apple podría capturar cerca del 25 % del mercado de plegables en su primer año y alcanzar el 40 % para finales de 2027. Según la visión del ecosistema Android, esta mayor visibilidad beneficiará a toda la industria.