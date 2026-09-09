Tecnología

iPhone Duo tiene una característica nunca antes vista en sus modelos y que recuerda al iPad mini: ¿de qué se trata?

El formato del nuevo dispositivo de Apple permite compararlo con productos de mayor tamaño, como el iPad mini.

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Redacción Tecnología
9 de septiembre de 2026 a las 5:29 p. m.
El primer dispositivo plegable de Apple llega siete años después de que Samsung fuera pionera en esta categoría.
El primer dispositivo plegable de Apple llega siete años después de que Samsung fuera pionera en esta categoría. Foto: AFP

Apple amplió su catálogo de dispositivos con la llegada del iPhone Duo, su primer teléfono plegable. La compañía tecnológica apostó por un diseño de pantalla más ancho y compacto, inspirado en el formato de un pasaporte. Cuando está plegado, el dispositivo presenta un lateral izquierdo recto y uno derecho con esquinas redondeadas.

Apple vuelve a dividir su lanzamiento de nuevos iPhone en diferentes etapas, especialmente por la llegada de su primer modelo plegable.
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Sin embargo, el formato del nuevo dispositivo de Apple permite compararlo con productos de mayor tamaño, como el iPad mini. Aunque ambos equipos están diseñados para usos diferentes y cuentan con características propias, comparten la posibilidad de ofrecer una pantalla amplia.

De acuerdo con una comparación realizada por el youtuber mexicano especializado en tecnología Adrián Santos, una de las principales diferencias entre ambos dispositivos se encuentra en el precio. El iPhone Duo tiene un precio inicial de 1.999 dólares (aproximadamente 6.220.000 pesos colombianos), mientras que el iPad mini se ofrece por un valor considerablemente menor (puede costar hasta 2.959.000 de pesos colombianos, según el mercado y las características del aparato).

Características de la pantalla del iPhone Duo

El diseño está pensado para mejorar el agarre y facilitar el uso de la pantalla exterior de 5,4 pulgadas, que alcanza el 90% del área de pantalla del iPhone 18 Pro. Al desplegar completamente el dispositivo, aparece una pantalla interior de 7,6 pulgadas, la más grande incorporada hasta ahora en un iPhone.

El muy esperado iPhone Duo llega en el primer evento de lanzamiento de la compañía desde que el director ejecutivo John Ternus asumió el cargo el 1 de septiembre.
El muy esperado iPhone Duo llega en el primer evento de lanzamiento de la compañía desde que el director ejecutivo, John Ternus, asumió el cargo el 1 de septiembre. Foto: Fotogramas Youtube @Apple / Apple Event — September 9

El dispositivo puede utilizarse cerrado, como un smartphone convencional, o desplegado para aprovechar una pantalla de mayor tamaño. Además, su bisagra permite colocarlo en diferentes posiciones, como modo tienda de campaña, portátil o parcialmente plegado. Esta versatilidad permite adaptar el equipo a distintas necesidades, desde trabajar con varias aplicaciones al mismo tiempo y reproducir videos hasta realizar videollamadas aprovechando sus dos cámaras.

Apple presenta su primer teléfono plegable, el iPhone Duo.
Apple presenta su primer teléfono plegable, el iPhone Duo. Foto: Fotogramas Youtube @Apple / Apple Event — September 9

Por su parte, el iPad mini mantiene el formato tradicional de tableta y ofrece una pantalla de 8,3 pulgadas. Su tamaño permite transportarlo con facilidad y utilizarlo para leer, ver videos, tomar notas o realizar diferentes tareas sin recurrir al computador.