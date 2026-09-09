Cómo reservar el iPhone 18 Pro, Pro Max y Duo en Colombia: fechas, precios y disponibilidad

Apple presentó oficialmente su nueva generación de teléfonos de gama alta, conformada por el iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max y iPhone Duo, este último el primer dispositivo plegable de la compañía. Aunque los tres equipos fueron anunciados durante el mismo evento, tendrán fechas de reserva y llegada al mercado diferentes.

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Para las personas que estén interesados en adquirir alguno de los nuevos modelos de Apple, una de las principales diferencias está en el calendario de lanzamiento. Los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max podrán reservarse desde el sábado, 12 de septiembre, en horas de la mañana según la región, mientras que su llegada a las tiendas está prevista para el viernes, 18 de septiembre.

¿Cómo reservar el iPhone 18 Pro y Pro Max?

Para aumentar las posibilidades de recibir el equipo desde el primer día, los usuarios pueden utilizar la función ‘Prepárate’ disponible en la aplicación Apple Store. Esta herramienta permite elegir con anticipación el modelo, color, capacidad de almacenamiento y operador, además de seleccionar AppleCare+, accesorios y método de pago antes de que comience la preventa.

Apple renovó su línea de teléfonos inteligentes con los nuevos iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max. Foto: Apple

También, debe verificar previamente que los datos de pago estén actualizados y que las direcciones de facturación y envío sean correctas. Una vez habilitadas las reservas el sábado 12 de septiembre, quienes hayan dejado configurada su compra podrán completar el proceso de manera más rápida.

Los dos modelos Pro estarán disponibles en negro, plata, azul glacial y borgoña. El iPhone 18 Pro tendrá un precio inicial de 1.469 euros, equivalentes a unos 5.300.000 pesos colombianos, mientras que el iPhone 18 Pro Max partirá de 1.619 euros, aproximadamente 5.800.000 pesos colombianos.

El muy esperado iPhone Duo llega en el primer evento de lanzamiento de la compañía desde que el director ejecutivo John Ternus asumió el cargo el 1 de septiembre. Foto: Fotogramas Youtube @Apple / Apple Event — September 9

Además, la compañía también confirmó que Colombia se encuentra entre los países incluidos en la primera etapa de reservas.

¿Cómo reservar el iPhone Duo?

El caso del iPhone Duo será diferente. El primer teléfono plegable de Apple no llegará al mismo tiempo que los modelos Pro. La compañía estableció el 16 de octubre como fecha de inicio de las reservas, en horas de la mañana según la región, mientras que su disponibilidad comenzará el 23 de octubre.

La compañía renovó su gama premium con los iPhone 18 Pro y Pro Max. Foto: Bloomberg via Getty Images

Apple confirmó que Colombia también hace parte de los mercados que recibirán el iPhone Duo en esta primera fase. Además, el iPhone Duo estará disponible en blanco y negro, con capacidades de almacenamiento que van desde 256 GB hasta 2 TB. Su precio inicial será de 1.999 dólares, cerca de 6.220.000 pesos colombianos.