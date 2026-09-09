¿Cuánto costará el iPhone 18 en Colombia? Esta es la fecha en la que podrá comprar los modelos Pro y Pro Max

Apple presentó oficialmente los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, dos modelos que concentran sus principales novedades en la cámara, el rendimiento, la batería y la inteligencia artificial. Ambos incorporan el chip A20 Pro, una Dynamic Island más pequeña y Apple Intelligence con Siri AI, un sistema diseñado para ofrecer respuestas más personalizadas sin perder de vista la privacidad del usuario.

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Uno de los cambios más importantes está en la cámara Fusion de 48 megapíxeles con apertura variable, una función inédita en un iPhone que permite controlar la cantidad de luz que entra al lente y la profundidad de campo. Esto se traduce en mejores fotografías con poca iluminación y en un mayor margen creativo para quienes graban videos o crean contenido.

El iPhone 18 Pro Max también sobresale por ofrecer la mayor autonomía vista hasta ahora en un iPhone. Apple atribuye esta mejora a una batería de mayor capacidad y a las optimizaciones del chip A20 Pro, que incrementa la eficiencia energética del dispositivo.

Los nuevos teléfonos estarán disponibles en negro, plata, gris glaciar y un nuevo acabado burdeos.

Apple presentó oficialmente este martes los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max. Foto: Getty Images

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Apple también amplió las opciones de almacenamiento de su línea más avanzada. Tanto el iPhone 18 Pro como el iPhone 18 Pro Max podrán adquirirse en versiones de 256 GB, 512 GB, 1 TB y hasta 2 TB, una capacidad pensada para quienes almacenan grandes cantidades de fotos, videos y archivos generados con herramientas de inteligencia artificial.

En cuanto al precio, el iPhone 18 Pro tendrá un valor inicial de 1.199 dólares, mientras que el iPhone 18 Pro Max partirá desde 1.299 dólares. Al cambio actual, estas cifras equivalen aproximadamente a 3.700.000 millones y 4.00.000 millones de pesos colombianos, respectivamente, aunque el precio final en el país dependerá de la tasa de cambio del dólar, los impuestos y los costos de comercialización.

La compañía renovó su gama premium con los iPhone 18 Pro y Pro Max. Foto: Bloomberg via Getty Images

Apple confirmó el calendario de disponibilidad del iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max en más de 65 países y regiones, entre ellos Colombia, Estados Unidos, Brasil, México, Canadá, Japón, China, Francia, Alemania, Reino Unido y Corea del Sur.

Los nuevos modelos podrán reservarse a partir de las 5:00 a. m. (hora del Pacífico) de este sábado 12 de septiembre, mientras que su llegada oficial al mercado será el viernes 18 de septiembre en ese primer grupo de países.

La compañía también anunció que ambos dispositivos se lanzarán en otros 20 países y regiones el viernes 25 de septiembre, con lo que ampliará gradualmente su disponibilidad a nivel internacional.