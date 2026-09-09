Elon Musk no se quedó callado y lanzó contundente predicción sobre el futuro de la humanidad: “En menos de 10 años”

El avance de la tecnología en los últimos años ha transformado la forma en que las personas trabajan y estudian. Ese cambio se ha acelerado con la inteligencia artificial, una herramienta que continúa evolucionando a gran velocidad y ampliando su presencia en la vida cotidiana.

Elon Musk desata preocupación con advertencia que lanzó tras un cambio sin precedentes en el mundo: “Se está extinguiendo”

Aunque sus beneficios son evidentes por la rapidez y eficiencia que ofrece, su crecimiento también ha abierto un debate sobre el futuro. Cada vez son más las dudas sobre el impacto que podría tener en los próximos años, tanto por su capacidad para asumir tareas que hoy realizan las personas como por las profundas consecuencias que tendría para la economía mundial.

Elon Musk lanza una nueva predicción sobre la IA

Elon Musk volvió a poner sobre la mesa una de sus proyecciones más ambiciosas sobre el futuro de la inteligencia artificial. El empresario aseguró que esta tecnología podría aumentar el tamaño de la economía global entre un 20 % y un 30 %, y sostuvo que, combinada con el desarrollo de la robótica, la producción económica mundial podría más que duplicarse en menos de una década.

Elon Musk reveló cuánto podría crecer la economía gracias a la inteligencia artificial. Foto: @TheEconomist

La afirmación fue publicada por el fundador de Tesla y SpaceX en su cuenta de X, donde describió un escenario en el que los sistemas de IA, cada vez más sofisticados, trabajarán junto a robots capaces de realizar tareas físicas, impulsando la productividad en prácticamente todos los sectores.

Según Musk, la verdadera transformación no dependerá únicamente del software inteligente, sino de su integración en máquinas capaces de ejecutar trabajos en distintos ámbitos de la economía.

La ONU también lanza una advertencia

Las expectativas sobre el potencial económico de la IA contrastan con las preocupaciones que han expresado organismos internacionales sobre sus riesgos.

Hace poco, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió que la inteligencia artificial avanzada podría representar un riesgo existencial para la humanidad si no se establecen normas de gobernanza con urgencia.

La inteligencia artificial, junto con la robótica, podría disparar la productividad mundial. Foto: Getty Images

Durante una sesión en Ginebra, pidió actuar “antes de que sea demasiado tarde” y alertó sobre la concentración de poder en un reducido grupo de empresas tecnológicas, que acumulan y explotan grandes volúmenes de datos de los usuarios. Además, señaló que los modelos más recientes de IA ya han demostrado comportamientos preocupantes, como mentir, manipular o incluso amenazar para cumplir determinados objetivos.

Así, mientras algunos líderes tecnológicos ven en la inteligencia artificial el motor de una nueva era de crecimiento económico, la ONU insiste en que su desarrollo debe ir acompañado de reglas claras para evitar que sus beneficios terminen convirtiéndose en un riesgo para la sociedad.