Ahora puede dibujar una idea y ChatGPT hará el resto: así es la nueva función de OpenAI para crear imágenes fácilmente

OpenAI presentó ChatGPT Images 2.5, su nuevo modelo de generación y edición de imágenes, que promete crear contenido visual hasta un 50 % más rápido e incorpora Sketch, una herramienta que permite convertir bocetos hechos a mano dentro de la aplicación en imágenes más elaboradas.

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La compañía explicó que este modelo busca mejorar la calidad visual, la consistencia entre generaciones y reducir el tiempo de respuesta, con funciones pensadas tanto para usuarios comunes como para proyectos profesionales.

Entre las principales novedades destaca una representación más detallada de texturas, una iluminación más natural y una mayor capacidad para conservar los elementos principales de una imagen durante la edición. Esto permite modificar aspectos como el fondo, un producto o un texto sin perder la coherencia del sujeto original.

Mayor precisión en conversaciones largas

OpenAI también reforzó la consistencia visual dentro de una misma conversación con ChatGPT. Según la empresa, el modelo mantiene el mismo estilo y apariencia incluso en procesos creativos extensos con múltiples solicitudes consecutivas.

La nueva actualización de OpenAI promete imágenes más rápidas. Foto: 123RF

A esto se suma una mejor comprensión de instrucciones complejas, compatibilidad con fondos transparentes, mayor precisión al representar datos del mundo real y un mejor respeto por las guías de estilo e identidad visual utilizadas en proyectos profesionales.

Una de las funciones más llamativas es Sketch, que permite realizar un dibujo directamente en ChatGPT para utilizarlo como referencia durante la generación de la imagen final.

Aunque esta experiencia ya existe en otras plataformas, OpenAI ahora incorpora esta posibilidad dentro de su propio ecosistema.

La actualización también añade plantillas para crear folletos y fotografías de productos, facilita dejar comentarios directamente sobre las imágenes mientras se editan y permite compartir los prompts utilizados para que otras personas puedan reutilizarlos en sus propias creaciones.

El nuevo modelo mejora la velocidad, la calidad visual y la edición sin perder los detalles de la imagen original. Foto: NurPhoto via Getty Images

ChatGPT Images 2.5 ya está disponible en ChatGPT, ChatGPT Work y Codex, tanto en las versiones de escritorio como en dispositivos móviles y la web.

Para desarrolladores, OpenAI lanzó además dos modelos dentro de su API:

GPT-Image-2.5 Flare, enfocado en ofrecer las mismas mejoras en calidad, edición y velocidad.

GPT-Image-2.5 Sunburst, diseñado para quienes necesitan un nivel adicional de precisión en trabajos creativos más detallados.

La compañía indicó que el costo de ambos modelos está disponible en su sitio web.

*Con información de Europa Press