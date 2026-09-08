Servicio Geológico desmintió predicciones sobre supuestos terremotos en Colombia: señala las zonas con mayor amenaza

Los mensajes que circulan en redes sociales sobre un supuesto próximo terremoto en Colombia no tienen respaldo científico. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) pidió a la ciudadanía no creer en publicaciones, audios o imágenes que aseguren conocer cuándo ocurrirá un nuevo movimiento de gran magnitud.

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No existe una fecha para el próximo terremoto

La advertencia llega después del temor generado por el sismo del 10 de agosto en San José del Palmar, Chocó, tras el cual comenzaron a difundirse contenidos que anuncian nuevos terremotos.

El SGC fue enfático al explicar que “los sismos aún no pueden predecirse”. Por esa razón, cualquier mensaje que asegure una fecha y una hora concretas para el próximo temblor no corresponde a una predicción científica.

“Si recibes un mensaje o un audio que dice la hora y fecha exacta de un próximo temblor, te están mintiendo”, señaló el Servicio Geológico Colombiano.

La entidad también recordó que Colombia mantiene una actividad sísmica constante. En promedio, se registran unos 2.500 sismos cada mes, equivalentes a cerca de 83 movimientos diarios.

Estas son las regiones donde la amenaza es mayor

Aunque la ciencia todavía no puede anticipar un terremoto específico, sí permite establecer qué lugares presentan una mayor amenaza sísmica a largo plazo.

El SGC explicó que, mediante el Modelo Nacional de Amenaza Sísmica, es posible conocer “cuáles son las mayores intensidades que podrían experimentarse en Colombia”.

Entre las regiones que aparecen con mayores niveles de amenaza están el Pacífico, Arauca, Santander, Norte de Santander y el borde llanero, donde se encuentran ciudades como Yopal y Villavicencio.

Pacífico, Santander y otras regiones tienen mayor amenaza sísmica, según el SGC. Foto: Servicio Geológico Colombiano

Sin embargo, aparecer en estas zonas no significa que allí vaya a ocurrir próximamente un terremoto. El SGC aclaró que el modelo “no muestra dónde se originarían los sismos, sino las zonas en las que es más probable que se sientan con mayor intensidad”.

La entidad insistió en que los mapas representan probabilidades y no una cuenta regresiva hacia un nuevo terremoto.

¿Qué significan los colores del mapa de amenaza sísmica?

El Servicio Geológico Colombiano explicó que los colores del mapa representan la probabilidad de que determinadas zonas experimenten sismos con efectos más severos. “Los colores amarillo, naranja y rojo representan las zonas en donde es más probable que ocurran eventos con efectos más severos”, señaló la entidad.

Sin embargo, el SGC hizo una precisión importante: “El mapa no muestra dónde se originarían los sismos, sino las zonas en las que es más probable que se sientan con mayor intensidad”.

Los colores del mapa sísmico indican qué zonas podrían experimentar movimientos más intensos. Foto: Servicio Geológico Colombiano

La entidad agregó que una persona que viva durante 75 años en las zonas amarillas, naranjas o rojas tendría una mayor probabilidad de experimentar un sismo severo. Aun así, aclaró que este cálculo no permite anticipar cuándo ocurrirá un terremoto.

“El cálculo no es predictivo”, advirtió el SGC, al explicar que la probabilidad permanece presente cada día. Incluso en las zonas blancas podrían sentirse sismos severos, aunque la posibilidad sería mucho menor.