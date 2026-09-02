Nueva advertencia por el volcán Puracé: Servicio Geológico pidió extrema precaución a la comunidad en general

El volcán Puracé continúa bajo vigilancia del Servicio Geológico Colombiano (SGC), que mantiene la alerta naranja debido a los cambios registrados en su comportamiento. En su boletín de este miércoles, 2 de septiembre, la entidad hizo una nueva recomendación a las comunidades que permanecen en zonas cercanas.

Preocupación por el volcán Puracé: Servicio Geológico revela cambios en su actividad

El llamado del SGC a las comunidades

El principal llamado está relacionado con las áreas próximas a los cráteres de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga, así como con las cabeceras de los ríos que nacen en estos sectores.

El SGC pidió a la población “no acercarse a la zona de los cráteres”, debido a que la actividad puede generar fenómenos repentinos que representen un riesgo para quienes se encuentren allí.

Reporte del SGC evidencia sismos volcano-tectónicos profundos en la zona del volcán Puracé. Foto: Servicio Geológico Colombiano

De acuerdo con el SGC, pueden producirse de manera inesperada emisiones de gases y ceniza, además de la expulsión de fragmentos de roca. La entidad también señaló que los materiales que se acumulen en las partes altas podrían movilizarse posteriormente.

En ese sentido, el organismo explicó que “la acumulación de la ceniza y los materiales emitidos pueden formar flujos de lodo de menor alcance”.

La actividad del volcán sigue elevada

La recomendación se conoce mientras el Puracé permanece en alerta naranja. Según el reporte, durante las últimas semanas los instrumentos han registrado niveles que se encuentran entre los más altos observados en el actual proceso de actividad.

El SGC señaló que estos valores “representan una alteración importante en su dinámica”, razón por la cual el volcán continúa en este nivel de alerta.

Además, la entidad advirtió que el comportamiento puede cambiar de modo temporal. Una eventual reducción de la actividad no significaría necesariamente que el sistema haya recuperado una condición estable.

Para modificar el nivel de alerta, explicó el organismo, será necesario esperar y analizar durante un periodo prudencial el comportamiento de todos los parámetros vigilados.

Ante la situación, el SGC también pidió evitar la difusión de versiones no verificadas sobre el volcán y consultar solo los reportes de las entidades oficiales.

Por ahora, el estado de alerta del Puracé permanece en naranja, correspondiente a un volcán que presenta cambios importantes en los parámetros que son monitoreados.