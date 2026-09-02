La Fiscalía logró una medida de aseguramiento en contra de alias Calarcá, cabecilla de las disidencias de las Farc

Un día después de que la Fiscalía reactivara las órdenes de captura contra los cabecillas de las disidencias de las Farc, entre ellos Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, se conoció que un juez de control de garantías dictó una medida de aseguramiento en centro carcelario por el homicidio de seis firmantes de paz.

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Alias Calarcá, que gozó de los beneficios de la llamada Paz Total del pasado gobierno Petro, ahora enfrenta la justicia de manera contundente. No solo se reactivan las órdenes de captura, sino que se suman otras como esta medida de aseguramiento por una decena de delitos que incluyen el homicidio agravado.

“Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, una juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá Córdoba, señalado cabecilla máximo del autodenominado Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc”, señaló la Fiscalía.

Unos audios atribuidos a disidencias de alias Calarcá desataron alarma electoral. Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (Semana)

De acuerdo con la Fiscalía y los elementos materiales probatorios, se logró establecer que alias Calarcá, en su posición de jefe de la estructura armada, habría impartido órdenes para la comisión de múltiples conductas y el manejo de los recursos ilícitos obtenidos en Meta, Guaviare, Caquetá y Huila.

“En ese sentido, estaría implicado en los homicidios de seis firmantes del Acuerdo de Paz, ocurridos entre 2023 y 2025, la desaparición de un comerciante, el 17 de noviembre de 2023 en Castillo (Meta), quien habría sido retenido y sometido a tortura para obtener información, sin que hasta el momento se conozca su paradero; así como el reclutamiento ilícito de una adolescente de 14 años, el 20 de junio de 2023 en Garzón (Huila)”, explicó el ente acusador.

La Fiscalía también aseguró que los menores que eran reclutados por orden de alias Calarcá eran entrenados en el manejo de armamento e instrumentalizados en acciones militares, como se identificó en esta y otras investigaciones, incluso fuera de la Fiscalía, con organizaciones defensoras de derechos humanos.

Alias Calarcá es un prófugo de la justicia. Foto: AFP

“La Seccional Meta imputó a alias Calarcá Córdoba los delitos de concierto para delinquir agravado; homicidio en persona protegida; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones agravado; fabricación, tráfico y porte de armas de uso restringido de las Fuerzas Armadas; secuestro simple; desaparición forzada agravada; tortura en persona protegida y reclutamiento ilícito”, señaló la Fiscalía.

Alias Calarcá es un prófugo de la justicia y ya no tiene las órdenes de captura suspendidas; además, posee la nueva medida de aseguramiento por el listado de delitos que la Fiscalía atribuyó una vez se suspendieron las mesas de negociación entre el Gobierno y las organizaciones criminales, como las disidencias de las Farc.