Implicado en el asesinato del arrocero Gustavo Aponte estaba a punto de salir del país. Fue capturado

Hace más de ocho meses, el 11 de febrero de 2026, el empresario Gustavo Aponte fue asesinado junto a su escolta mientras salía de un gimnasio en el norte de Bogotá.

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Cámaras de seguridad captaron los momentos del crimen y mostraron cómo un sicario de traje lo esperaba frente al gimnasio. Este aprovechó el momento en que las dos víctimas se dirigían al parqueadero y disparó de manera indiscriminada.

Desde ese momento, la Fiscalía adelantó una investigación que planteó varias hipótesis. La más reciente llevó a la captura del sicario y de otra persona identificada como Jherson Leonardo Contreras Ramírez, alias Bambam, quien estaba a punto de salir del país.

“En cumplimiento de una orden judicial solicitada y obtenida por la Fiscalía General de la Nación, unidades de la Policía Nacional capturaron a Jherson Leonardo Contreras Ramírez, alias Bambam o Tatán, uno de los presuntos implicados en el crimen de un empresario arrocero y su escolta, el pasado 11 de febrero en la localidad de Chapinero en Bogotá”, explicó la Fiscalía.

Videos de seguridad captan el ataque al empresario Gustavo Aponte Foto: Suministrada (API)

Según la investigación que adelantó la Fiscalía, este hombre sería responsable de coordinar toda la logística e incluso los seguimientos a las víctimas para ubicar el mejor momento para asesinarlas. Además, habría sido el responsable de crear grupos de conversación en WhatsApp para concretar el crimen.

“De acuerdo con los elementos materiales probatorios, este hombre habría participado en labores de vigilancia y seguimiento previas al crimen y, presuntamente, creó un grupo de mensajería instantánea utilizado para coordinar el ataque armado”, explicó el ente acusador.

Videos de seguridad captan el ataque al empresario Gustavo Aponte Foto: Suministrada (API)

Fuentes de la Fiscalía señalaron que en las próximas horas será imputado por los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado.