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Así eran engañados estudiantes por una red de trata de personas; eran enviados a España

Según la Policía, los capturados habrían explotado laboralmente a más de 50 personas.

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Redacción Semana
2 de septiembre de 2026 a las 8:49 a. m.
Operativo de la Dijín contra la trata de personas hacia España.
Operativo de la Dijín contra la trata de personas hacia España. Foto: Policía

La Policía capturó a dos personas por presuntamente liderar una red de trata de personas hacia España. De acuerdo con la autoridad, el modo de delinquir de los capturados consistía en ofrecer a estudiantes atractivas becas de prácticas en este país, pero, al llegar, los explotaban laboralmente.

Según la Policía, la organización criminal había engañado a más de 60 colombianos con visados irregulares.

“Se logró desarticular una estructura criminal dedicada a la trata de personas y el tráfico de migrantes, que delinquía mediante una compleja red de engaños que prometía becas de práctica en España a estudiantes colombianos, para posteriormente someterlos a explotación laboral en territorio europeo”, dijo la Policía.

Momento de la captura de un presunto cabecilla de una red de trata de personas hacía España.
Momento de la captura de un presunto cabecilla de una red de trata de personas hacía España. Foto: Policía

La autoridad policial agregó: “La organización criminal captaba a sus víctimas en Colombia bajo la falsa promesa de oportunidades de formación profesional; la modalidad delictiva consistía en la falsificación sistemática de vínculos académicos”.

Asimismo, la Dijín de la Policía indicó: “Los integrantes de la red utilizaban documentación espuria de instituciones educativas para presentar a las víctimas ante las autoridades españolas como estudiantes en busca de prácticas curriculares”.

“Este fraude administrativo permitía a la red tramitar de manera irregular autorizaciones de residencia y visas tipo D; por este proceso de engaño, los integrantes de la estructura exigían a las víctimas pagos que oscilaban entre los 4 y 8 millones de pesos colombianos. Una vez en España, principalmente en la zona de Tarragona, las víctimas eran trasladadas a cadenas de restaurantes. Allí, lejos de realizar prácticas formativas, eran sometidos a condiciones de explotación laboral severa, con jornadas de 12 a 16 horas diarias”, explicó la Policía.

Operativo contra la trata de personas entre Colombia y España.
Operativo contra la trata de personas entre Colombia y España. Foto: Policía

Por último, la Dijín señaló: “La cabecilla de la organización, alias Nelly, junto con su esposo, ejercían control sobre las víctimas mediante amenazas de deportación y desprestigio de su récord migratorio ante las autoridades españolas, forzándolos a permanecer en condiciones denigrantes bajo tratos humillantes”.