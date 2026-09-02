La Policía capturó a dos personas por presuntamente liderar una red de trata de personas hacia España. De acuerdo con la autoridad, el modo de delinquir de los capturados consistía en ofrecer a estudiantes atractivas becas de prácticas en este país, pero, al llegar, los explotaban laboralmente.
Así fue la captura de los presuntos cabecillas de una red de trata de personas hacia Europa. Engañaban a las víctimas con falsas becas, según la Policía. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/6e5RrUSyUX— Revista Semana (@RevistaSemana) September 2, 2026
Según la Policía, la organización criminal había engañado a más de 60 colombianos con visados irregulares.
“Se logró desarticular una estructura criminal dedicada a la trata de personas y el tráfico de migrantes, que delinquía mediante una compleja red de engaños que prometía becas de práctica en España a estudiantes colombianos, para posteriormente someterlos a explotación laboral en territorio europeo”, dijo la Policía.
La autoridad policial agregó: “La organización criminal captaba a sus víctimas en Colombia bajo la falsa promesa de oportunidades de formación profesional; la modalidad delictiva consistía en la falsificación sistemática de vínculos académicos”.
Asimismo, la Dijín de la Policía indicó: “Los integrantes de la red utilizaban documentación espuria de instituciones educativas para presentar a las víctimas ante las autoridades españolas como estudiantes en busca de prácticas curriculares”.
“Este fraude administrativo permitía a la red tramitar de manera irregular autorizaciones de residencia y visas tipo D; por este proceso de engaño, los integrantes de la estructura exigían a las víctimas pagos que oscilaban entre los 4 y 8 millones de pesos colombianos. Una vez en España, principalmente en la zona de Tarragona, las víctimas eran trasladadas a cadenas de restaurantes. Allí, lejos de realizar prácticas formativas, eran sometidos a condiciones de explotación laboral severa, con jornadas de 12 a 16 horas diarias”, explicó la Policía.
Por último, la Dijín señaló: “La cabecilla de la organización, alias Nelly, junto con su esposo, ejercían control sobre las víctimas mediante amenazas de deportación y desprestigio de su récord migratorio ante las autoridades españolas, forzándolos a permanecer en condiciones denigrantes bajo tratos humillantes”.