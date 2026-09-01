En el marco de los operativos contra el tráfico de sustancias estupefacientes en el departamento de Cundinamarca, efectivos de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, ejecutaron una orden de registro y allanamiento en una vivienda del barrio El Obrero. La diligencia judicial culminó con la captura en flagrancia de tres presuntos delincuentes.

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Durante el ingreso de las unidades tácticas al inmueble, los sospechosos opusieron resistencia y abrieron fuego contra los uniformados.

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Pese al ataque propinado desde el interior de la residencia, los efectivos policiales lograron controlar la situación y proceder con la detención de los ocupantes sin registrar heridos dentro del cuerpo oficial.

Incautación de armamento, estupefacientes y material logístico

Una vez asegurado el perímetro de la vivienda, los peritos judiciales inspeccionaron las instalaciones para recolectar el material probatorio.

En la escena del operativo, los agentes incautaron una pistola calibre 9 milímetros y un revólver calibre 38, armamento que habría sido utilizado para disparar contra la Fuerza Pública.

Capturan a tres presuntos miembros de Los del Libertador tras disparar a la Policía. Foto: Policía Nacional

Además de las armas de fuego, se hallaron 279 dosis de cocaína, 102 dosis de bazuco y diversos insumos destinados al empaque y dosificación de estupefacientes.

Durante la revisión de los bienes del inmueble, los investigadores inmovilizaron una motocicleta que presentaba alteraciones en sus sistemas de identificación.

Medidas cautelares contra integrantes de Los del Libertador

Las investigaciones preliminares permitieron establecer que los detenidos formaban parte de la estructura delictiva Los del Libertador, señalada de controlar el microtráfico en el sector.

Capturan a tres presuntos miembros de Los del Libertador tras disparar a la Policía. Foto: Policía Nacional

Respecto a los detenidos, el teniente coronel Gustavo Adolfo Cortes Moya, comandante del Distrito Alto Magdalena, indicó que “tras las audiencias, un juez impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad a las personas con los alias de Chimichurri y David”, mientras que la procesada conocida como alias Morocha recibió medida de aseguramiento domiciliaria.

Frente a este golpe contra las redes delictivas en el departamento, las autoridades destacaron el valor de las denuncias comunitarias para la planeación de las intervenciones judiciales.

Caen alias Chimichurri, David y Morocha en operativo contra el microtráfico. Foto: Policía Nacional

El portavoz policial enfatizó que el objetivo de estas acciones es la recuperación del orden social en los barrios afectados.

Compromiso con la seguridad en Cundinamarca

Con la neutralización de esta celda dedicada al microtráfico, la institución policial reafirmó su propósito de sostener la ofensiva contra el delito.

Caen alias Chimichurri, David y Morocha en operativo contra el microtráfico. Foto: Policía Nacional

La Fuerza Pública mantendrá los patrullajes e investigaciones focalizadas en las zonas residenciales que registran mayores índices de afectación por el consumo e intercambio de sustancias ilícitas.

Sobre el balance de la operación, la institución declaró que “el Departamento de Policía Cundinamarca reafirma su compromiso con la seguridad y la convivencia ciudadana, debilitando las estructuras dedicadas a la comercialización de sustancias estupefacientes”.