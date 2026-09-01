El Tribunal Superior Militar y de Policía reabrió la investigación en contra del subcomisario Víctor Hugo Gómez Velasco, quien se desempeñaba como jefe del esquema de seguridad de Miguel Uribe Turbay cuando se presentó el atentado sicarial que acabó con la vida del dirigente político.

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: estos son los dos testimonios que se buscarán contrarreloj

La decisión se tomó al atender una solicitud elevada por la Procuraduría General, que consideró que la investigación contra Gómez Velasco debía seguir su curso, puesto que faltaba aclarar muchos temas relacionados con la protección y seguridad del congresista del Centro Democrático.

En la decisión se anuló el fallo emitido el pasado 18 de junio que avaló la petición para precluir la investigación que cursaba contra el subcomisario por el cargo de prevaricato por omisión.

En esa audiencia, la Fiscalía 2203 de la Justicia Penal Militar sostuvo que el subcomisario actuó de manera transparente, diligente y oportuna.

*En desarrollo…