Judiciales

Justicia Penal Militar reabrió investigación contra el exjefe de escoltas de Miguel Uribe Turbay

La decisión se tomó tras atender una solicitud hecha por la Procuraduría General.

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Redacción Semana
1 de septiembre de 2026 a las 5:40 p. m.
En memoria de Miguel Uribe Turbay en la Parroquia La Inmaculada Concepción.
En memoria de Miguel Uribe Turbay en la Parroquia La Inmaculada Concepción. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

El Tribunal Superior Militar y de Policía reabrió la investigación en contra del subcomisario Víctor Hugo Gómez Velasco, quien se desempeñaba como jefe del esquema de seguridad de Miguel Uribe Turbay cuando se presentó el atentado sicarial que acabó con la vida del dirigente político.

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La decisión se tomó al atender una solicitud elevada por la Procuraduría General, que consideró que la investigación contra Gómez Velasco debía seguir su curso, puesto que faltaba aclarar muchos temas relacionados con la protección y seguridad del congresista del Centro Democrático.

En la decisión se anuló el fallo emitido el pasado 18 de junio que avaló la petición para precluir la investigación que cursaba contra el subcomisario por el cargo de prevaricato por omisión.

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En esa audiencia, la Fiscalía 2203 de la Justicia Penal Militar sostuvo que el subcomisario actuó de manera transparente, diligente y oportuna.

*En desarrollo…